Tem o hábito de remover farpas? Às vezes, é mesmo preciso um médico

24 jan, 2026 - 09:30 • The Conversation/Reuters
As farpas são lesões do dia a dia e envolvem, geralmente, um pequeno fragmento de madeira, vidro, metal, plástico ou um espinho que fica alojado na pele e no tecido mole subjacente.
A camada mais externa da pele, conhecida como epiderme, tem um elevado número de recetores de dor. A camada logo abaixo, chamada derme, tem ainda mais, o que pode tornar este tipo de lesão particularmente dolorosa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Saber como remover uma farpa pode não ser uma questão de vida ou de morte. Ainda assim, uma boa técnica pode aliviar a dor persistente e prevenir complicações posteriores.
Apesar de o alívio da dor ser um tema importante nos cuidados de saúde, as farpas têm suscitado pouco interesse académico.
Em 2004, uma equipa de clínicos escreveu que “não foram realizados estudos controlados a comparar diferentes técnicas, o que deixa os médicos dependentes de experiências anedóticas”. Uma pesquisa de 2025 na literatura médica sobre farpas revela apenas uma longa sequência de relatos de casos e evidência anedótica.
Sites online e vídeos no TikTok estão repletos de “truques” e dicas que sugerem o uso de vinagre, fita-cola, cola, fatias de cebola e cascas de banana, entre outros métodos. Há pouca evidência que apoie ou refute estas práticas, mas algumas podem causar irritação cutânea ou mesmo reações alérgicas.
Na prática, não são necessários truques para remover farpas. Eis como fazê-lo de forma correta e segura — e quando procurar aconselhamento médico.
A localização da farpa é o primeiro ponto de triagem. Se houver suspeita de uma farpa no olho ou na pálpebra, deve procurar assistência médica urgente num centro de saúde, clínica de atendimento urgente ou serviço de urgência hospitalar. Não tente lavar ou irrigar o olho; este procedimento deve ser realizado por um profissional de saúde com soro fisiológico estéril, num ambiente controlado.
As farpas alojadas sob a unha da mão ou do pé, conhecidas como farpas subungueais, também requerem frequentemente remoção cirúrgica.
O tipo de farpa também pode determinar a necessidade de ajuda médica.
As farpas de vidro exigem especial cuidado, pois podem partir-se ou estilhaçar, deixando fragmentos difíceis de remover e que podem causar dor persistente, inflamação ou infeção.
Farpas exteriores de madeira, espinhos ou metal enferrujado podem também ser uma fonte de tétano, sendo por vezes necessária uma dose de reforço da vacina antitetânica. Pessoas imunodeprimidas ou que tenham sido submetidas a cirurgia aos gânglios linfáticos devem marcar uma consulta médica, uma vez que podem necessitar de antibióticos.
saúde
Melhorar a ventilação interior e manter uma humida(...)
Se nenhuma das situações anteriores se aplicar e a farpa estiver claramente visível, a melhor abordagem é removê-la com uma pinça.
Se a extremidade da farpa estiver próxima da superfície, pode considerar o uso de uma agulha biselada (disponível em farmácias) para levantar suavemente a camada superficial da pele e expor a farpa. Deve ter cuidado para não penetrar camadas mais profundas da pele, pois isso será doloroso.
Antes de tentar a remoção, se a farpa não for de madeira, deixar a zona afetada de molho em água morna pode ajudar a amolecer a pele. Por vezes recomendam-se sais de Epsom, bicarbonato de sódio ou peróxido de hidrogénio, mas não existe evidência científica que sustente a sua utilização.
Não deve deixar de molho farpas de madeira, pois isso pode fazer com que a madeira inche e se torne mais difícil de remover.
Lave as mãos com água e sabão ou utilize um gel desinfetante para as mãos.
Esterilize a pinça (e a agulha, se a usar) esfregando ou mergulhando as pontas no mesmo gel desinfetante. Deixe a pinça secar e não a volte a pousar antes de a utilizar.
Se necessário, use óculos de leitura para ampliar a visão da farpa. Isto ajuda a evitar tocar inadvertidamente na farpa (causando mais dor) e facilita uma boa preensão com a pinça. No caso exclusivo de farpas metálicas, pode considerar o uso de um corta-unhas para segurar melhor a farpa.
Remova a farpa seguindo o trajeto de entrada — puxe-a suavemente no sentido inverso ao da penetração.
Depois de retirada a farpa, lave a zona com água e sabão ou uma solução antisséptica. A limpeza com gel alcoólico pode causar ardor.
Se a ferida estiver a sangrar, cubra-a com um penso rápido ou um pequeno curativo.
No caso de farpas próximas da superfície, é geralmente possível verificar se foram totalmente removidas. Para farpas que penetraram num ângulo mais acentuado, pode ser difícil saber se foram retiradas por completo. Farpas profundas podem mesmo necessitar de exames de imagem para serem localizadas.
Após a remoção, vigie nos dias seguintes a persistência de dor e sinais de infeção, como vermelhidão, inchaço, dor ou secreção. Infeções de feridas não tratadas podem evoluir para sépsis, uma condição médica potencialmente fatal.