Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Totoloto

Totoloto: saiba qual é a chave vencedora do sorteio deste sábado

24 jan, 2026 - 23:46 • Diogo Camilo

O valor do primeiro prémio é de 3,8 milhões de euros.

A+ / A-

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 24 de janeiro de 2026, é composta pelos números 5 - 13 - 22- 28 - 31 + Número da Sorte 2.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O valor do primeiro prémio é de 3,8 milhões de euros.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 25 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?