Totoloto: saiba qual é a chave vencedora do sorteio deste sábado

24 jan, 2026 - 23:46 • Diogo Camilo
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 24 de janeiro de 2026, é composta pelos números 5 - 13 - 22- 28 - 31 + Número da Sorte 2.
O valor do primeiro prémio é de 3,8 milhões de euros.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.