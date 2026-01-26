Abram alas para a Nabia. Nova espécie de anfíbio do Jurássico identificada em Portugal

Imagine-se uma salamandra que conviveu com os dinossauros. Dessa família, a Albanerpetontidae, surge agora um novo género e uma nova espécie: foi batizada Nabia civiscientrix (algo como Nabia, a cientista cidadã), já que os mais de 400 ossos agora descobertos foram recolhidos em Portugal, na Lourinhã, através de um projeto da Rede Ciência Cidadã.

Com uma cabeça mais pequena do que uma moeda de 1 cêntimo, a Nabia civiscientrix tinha menos de cinco centímetros de comprimento. Rastejou pela Terra há 150 milhões de anos, durante o Jurássico, altura em que os dinossauros dominavam o planeta. Mas atenção: esta nova espécie não é um dinossauro, é um anfíbio jurássico e do qual pouco se sabe, já que as investigações costumam olhar com mais atenção para os animais de maior porte.

Segundo o comunicado emitido pela Nova, a história começa durante uma investigação na região da Lourinhã, quando foram recolhidos ossos cranianos isolados e alguns elementos vertebrais e pós-cranianos.

Esses mais de 400 ossos — fósseis com 150 milhões de anos — permitiram à equipa internacional ter uma visão global da anatomia de um misterioso grupo de lissanfíbios extintos: os albanerpetontídeos, que pareciam pequenas salamandras, tinham um sistema de alimentação com língua balística como os camaleões, pele seca e escamosa, garras semelhantes a queratina e pálpebras.

Apesar de a comunidade local ter estado envolvida, os créditos da investigação são do paleontólogo Alexandre Guillaume e foram publicados no Journal of Systematic Palaeontology. Além do investigador da Universidade Nova de Lisboa e do Museu da Lourinhã, a supervisão esteve a cargo de Miguel Moreno-Azanza e de Eduardo Puertolas-Pascal (Universidade de Saragoça), e contou com a colaboração de Marc Jones (Museu de História Natural de Londres) e Susan Evans (University College London).