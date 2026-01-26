Prémios Sophia entregues a 15 de maio têm duas novas categorias para cinema

A próxima edição dos prémios Sophia vai acontecer em maio e contará com duas novas categorias de cinema, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema.

Em comunicado, a Academia Portuguesa de Cinema anuncia que a 15.ª edição dos Sophia está marcada para 15 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com transmissão na RTP2.

Os nomeados serão conhecidos em 27 de março, sendo atribuídos este ano dois novos prémios: Melhor Filme de Comédia e Melhor Filme Ibero-Americano.

"Num momento em que a relação com o público e o fecho de salas de cinema colocam desafios importantes, a Academia reafirma a sua missão de divulgar, promover e valorizar o cinema português", afirmou a presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, em nota de imprensa.

Este ano, os prémios acontecem sob o tema "Projetar o presente, imaginar o futuro".

Em 2025, os dois filmes mais premiados nos Sophia foram "O Pior Homem de Londres", de Rodrigo Areias, que venceu em Guarda-Roupa (Susana Abreu), Direção de Arte (Ricardo Preto), Maquilhagem e Cabelos (Bárbara Brandão e Natália Bogalho) e Ator Principal (Albano Jerónimo), e "Grand Tour", de Miguel Gomes, com Melhor Filme, Realização e Montagem.

A 15.ª edição dos Sophia será ainda a primeira sob a alçada da atual direção da academia, presidida, desde dezembro, pela atriz Carla Chambel, sucedendo ao produtor Paulo Trancoso.

Entre as prioridades do mandato da nova direção estão "a projeção da identidade lusófona junto da comunidade cinematográfica internacional", "a aproximação do cinema aos jovens e à educação" e a promoção da "circulação do cinema português em todo o território e o debate sobre o seu futuro".

Além de ter criado os Sophia, a academia instituiu prémios de mérito, como o Prémio Bárbara Virgínia, e tem promovido várias iniciativas, como Sophia Estudante.

Fundada em julho de 2011, a Academia Portuguesa de Cinema é ainda a entidade responsável pela seleção de obras portuguesas candidatas a prémios internacionais, atribuídos por academia congéneres, como, por exemplo, os prémios Goya (Espanha) e os Óscares (Estados Unidos da América).