Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 27 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tecnologia

Supercomputador europeu otimizado para inteligência artificial com envolvimento português

26 jan, 2026 - 23:14 • Lusa

Instalado em Espanha, o supercomputador MareNostrum 5 é um dos mais potentes na Europa com "tecnologia de última geração". Esta computação promete ter impacto no "desenvolvimento na saúde, o clima, a agricultura, a energia, as comunicações, os media e o setor público".

A+ / A-

O supercomputador MareNostrum 5, instalado em Espanha e um dos mais potentes da Europa, terá maior capacidade de armazenamento e aplicações de inteligência artificial, num investimento de 129 milhões de euros com participação portuguesa, foi divulgado esta segunda-feira.

Numa nota de imprensa, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que articula a participação portuguesa em conjunto com o Centro Nacional de Computação Avançada, refere que a atualização do supercomputador "terá impacto no desenvolvimento de investigação em setores-chave como a saúde, o clima, a agricultura, a energia, as comunicações, os media e o setor público".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A FCT adianta que "a nova configuração do MareNostrum 5 irá integrar tecnologia de última geração, incluindo 'hardware' acelerado para aprendizagem automática, modelos de linguagem, tarefas complexas de simulação e outras aplicações de inteligência artificial", bem como "interligações de alta velocidade, maior capacidade de armazenamento de dados e soluções de arrefecimento energeticamente eficientes".

A instalação do sistema atualizado, que beneficiará empresas, administração pública e comunidade científica, incluindo portuguesas, será feita este ano.

A aquisição, entrega, instalação e manutenção do sistema no supercomputador, que funciona no Centro de Supercomputação de Barcelona, totaliza um investimento de 129 milhões de euros, cofinanciado em metade pela Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho, um consórcio público-privado com envolvimento da União Europeia, e na outra metade diretamente por Portugal, Espanha e Turquia.

A nota não especifica qual o montante investido por Portugal através de fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência, tendo a Lusa questionado a FCT sem obter resposta até ao momento.

Portugal tem um dos 12 supercomputadores cofinanciados pela Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho, o Deucalion, instalado no "campus" de Azurém da Universidade do Minho, em Guimarães, que "já acolheu mais de 350 projetos e 1.000 utilizadores".

A FCT, em processo de fusão com a Agência Nacional de Inovação, é a principal entidade na dependência do Governo que financia a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico em Portugal. Juntas, as duas agências formam a nova Agência para a Investigação e Inovação, criada por decreto em vigor desde dia 1 de janeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 27 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?