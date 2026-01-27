Cidade de Salvador recebe maior coleção de arte afro-brasileira já repatriada para o Brasil

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), em Salvador, oficializou esta noite a incorporação da maior coleção de arte afro-brasileira já repatriada ao país, composto 666 obras de 135 artistas.

"Esses bens culturais retornam como objetos artísticos e como testemunhos vivos da memória afro-brasileira, reforçando a dignidade, a identidade e o pertencimento cultural do povo brasileiro", afirmou a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, que marcou presença no evento, citada em comunicado.

O acervo, composto por 666 obras de 135 artistas, regressou ao Brasil através da doação internacional da coleção Con/Vida, organizada pelas norte-americanas Bárbara Cervenka e Marion Jackson.

A abertura da exposição está prevista para o início de março.

"Trata-se de uma devolução de profundo valor simbólico e histórico. Essa coleção deixou o Brasil legalmente e retorna por decisão consciente das colecionadoras, que reconheceram a importância do seu retorno à origem. Este acervo fortalece a missão do museu de contar a história do Brasil a partir de perspectivas democráticas, inclusivas e plurais", frisou a a diretora do MUNCAB, Jamile Coelho.

Formado ao longo de três décadas, o acervo Con/Vida reúne pinturas, esculturas, fotografias, gravuras, xilogravuras, arte sacra, objetos rituais, estampas e outras tipologias, com obras de artistas fundamentais da produção afro-brasileira, como J. Cunha, Babalu, Goya Lopes, Zé Adário, Lena da Bahia, Raimundo Bida, Sol Bahia e Manoel Bonfim, entre outros.

Com a incorporação do conjunto, segundo o Governo brasileiro, o MUNCAB passa a albergar uma das maiores coleções de arte afro-brasileira do país, "ampliando o acesso do público a obras que narram trajetórias, estéticas e imaginários historicamente marginalizados e reafirmando a cultura como instrumento de reparação, pertencimento e construção de futuro".