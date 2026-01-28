Debate entre Seguro e Ventura foi o mais visto de todos os confrontos

Mais de 3,9 milhões de pessoas assistiram ao debate entre os candidatos presidenciais António José Seguro e André Ventura, e foi o mais visto de todos os debates, de acordo com a análise da Universal McCann.

O único debate da segunda volta entre os candidatos à presidência da República teve lugar na terça-feira no MUDE, Museu do Design, em Lisboa, e contou com a presença dos dois candidatos que passaram à segunda volta, António José Seguro e André Ventura.

"Este foi um debate inédito, realizado 40 anos após a última e única eleição presidencial até então disputada na segunda volta, entre Mário Soares e Freitas do Amaral", refere a Universal McCann (UM).

Os canais generalistas (RTP1, SIC e TVI) e os canais de informação (SIC Notícias, CNN Portugal e RTP3) transmitiram em simultâneo o debate.

"Nos canais generalistas, o debate foi acompanhado por mais de 3,9 milhões de portugueses, correspondendo a uma audiência média de 2,4 milhões de telespetadores e a um share total de 48,7%", acrescenta.

Com moderação de Clara de Sousa (SIC), Sara Pinto (TVI) e Carlos Daniel (RTP1), "o confronto registou maior audiência na SIC, que foi a estação que conseguiu reter mais espetadores durante o período do debate, alcançando uma audiência total de 1,4 milhões de telespetadores, uma audiência média de 841 mil telespetadores e um share de 16,7%".

Entre os três canais, "a TVI ficou na segunda posição, com uma audiência total de 1,3 milhões de telespetadores, uma audiência média de 822 mil telespetadores e um share de 16,3%".

A RTP1 registou "menor audiência entre os generalistas, ainda assim, durante o período do debate, alcançou uma audiência total de 1,3 milhões de telespetadores, uma audiência média de 792 mil telespetadores e um share de 15,7%".

Na SIC e na TVI, o debate foi o programa mais visto do dia, enquanto a RTP1 ficou na terceira posição, "apenas atrás dos programas O Preço Certo e Telejornal".

Entre os canais de informação, a CNN Portugal foi o canal que registou maior audiência. O canal do grupo Media Capital alcançou uma audiência total de 477 mil telespetadores, uma audiência média de 244 mil telespetadores e um share de 4,8%. A SIC Notícias ficou na segunda posição, seguida da RTP3, refere a UM.

"O debate entre António José Seguro e André Ventura tornou-se, assim, e sem surpresas, o mais visto de toda a série de debates das eleições presidenciais iniciada no passado mês de novembro", acrescenta.

Analisando as audiências do dia 27 de janeiro de 2026, "a SIC foi o canal líder, com um share de 15,0%, seguida da TVI com 13,9% e da RTP1 com 12,2%".

A análise da audiência média ao longo do debate "mostra que os canais generalistas apresentaram valores muito semelhantes durante todo o confronto. SIC, TVI e RTP1 alternaram na liderança, sendo, no entanto, a SIC o canal que se manteve na liderança durante mais tempo. Verifica-se também que as audiências se mantiveram estáveis ao longo de todo o debate nos canais generalistas".

Com o final do confronto, "os canais de informação registaram um aumento das audiências, demonstrando o interesse dos portugueses na análise e no rescaldo do debate".

As eleições estão marcadas para 08 de fevereiro, mas o voto antecipado é já no próximo domingo.