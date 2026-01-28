"Dragon Ball" regressa quase dez anos depois com novos episódios

28 jan, 2026 - 23:03 • Catarina Magalhães
O anime "Dragon Ball", uma das séries japonesas mais famosas na televisão portuguesa, vai regressar quase dez anos depois com novos episódios da saga "Dragon Ball Super".
Esta versão mais recente estreia no outono deste ano, na estação japonesa Fuji TV, com um novo título "Dragon Ball Super: Beerus".
O anúncio foi feito durante um evento temático no passado domingo, dia 25, para celebrar o 40.º aniversário do legando manga do japonês Akira Toriyana.
A série original "Dragon Ball Super" estreou em julho de 2016 e transmitiu 131 episódios até março de 2018. Já esta é uma versão melhorada, com novas cenas e animação mais sofisticada.
No mundo fantástico, o vilão Beerus, o "Deus da Destruição", vai ser o protagonista da narrativa contra o herói Goku para proteger a Terra de ameaças cósmicas.
Foi ainda divulgada uma outra novidade no universo de "Dragon Ball" com a confirmação de que a série "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" já está a ser produzida nos estúdios japoneses.
