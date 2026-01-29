Alexandra Lencastre regressa ao palco pela mão de Diogo Infante

Alexandra Lencastre regressa à peça “A Gaivota” de Anton Tchékhov, 34 anos depois de a ter interpretado o papel de Nina numa encenação do poeta Gastão Cruz, em 1992, no Teatro da Graça. A atriz dá agora corpo a Irina Arkadina no espetáculo encenado por Diogo Infante, que estreia quinta-feira no Teatro da Trindade, em Lisboa.

A peça, um dos clássicos do teatro, era um sonho antigo de Infante. “Li ‘A Gaivota’ pela primeira vez no Conservatório Nacional, quando estava a ter o curso de formação de atores e fiquei imediatamente apaixonado”, diz o também diretor artístico do Trindade, em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença.

“Foram precisos mais de 30 e tal anos para conseguir reunir todas as condições, nomeadamente a logística, para dar a minha visão que, como é evidente foi também amadurecendo”, indica.

Mas Diogo Infante propõe uma leitura contemporânea deste clássico muitas vezes já representado em palcos portugueses. “Fiz a adaptação e a versão do texto e, ao fazê-lo, despiu-o de tudo aquilo que nos pudesse datar e geolocalizar no tempo e no espaço, criando necessariamente uma aproximação à nossa realidade”, destaca o encenador.

Em cena, neste texto escrito há 130 anos está um retrato sobre a condição humana. “No essencial, as questões que as personagens tratam são os seus conflitos, as suas angústias, os seus dramas existenciais ou criativos”, elenca Diogo Infante, que remata dizendo que são questões de “uma enorme contemporaneidade e assuntos com os quais nos podemos identificar”.

Infante, que deseja com este espetáculo “poder proporcionar às novas gerações um encontro com este texto universal e intemporal”, rodeou-se de um elenco de luxo.