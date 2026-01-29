Disney+ vai transmitir em direto a cerimónia dos Óscares em Portugal

29 jan, 2026 - 15:44 • Daniela Espírito Santo
A plataforma de streaming Disney+ vai transmitir em direto a 98.ª cerimónia dos Óscares em Portugal. O evento decorre no domingo, 15 de março.
Em comunicado, a plataforma adianta que vai abrir emissão em direto a partir das 23h00.
Este ano, a cerimónia é apresentada pelo apresentador e comediante Conan O'Brien, que regressa como anfitrião pelo segundo ano consecutivo.
A lista completa de nomeados pode ser consultada no site oficial.