Disney+ vai transmitir em direto a cerimónia dos Óscares em Portugal

29 jan, 2026 - 15:44 • Daniela Espírito Santo

A 98.ª edição dos Óscares está marcada para domingo, 15 de março. Emissão começa às 23h00.

A plataforma de streaming Disney+ vai transmitir em direto a 98.ª cerimónia dos Óscares em Portugal. O evento decorre no domingo, 15 de março.

Em comunicado, a plataforma adianta que vai abrir emissão em direto a partir das 23h00.

Este ano, a cerimónia é apresentada pelo apresentador e comediante Conan O'Brien, que regressa como anfitrião pelo segundo ano consecutivo.

Recorde os principais nomeados deste ano:

Melhor Filme:

  • "Hamnet"
  • "Bugonia"
  • "F1"
  • "Marty Supreme"
  • "Batalha Atrás de Batalha"
  • "O Agente Secreto"
  • "Pecadores"
  • "Train Dreams"
  • "Valor Sentimental"
  • "Frankenstein".

Melhor Realização

  • Ryan Coogler, "Pecadores"
  • Paul Thomas Anderson, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Chloé Zhao, "Hamnet"
  • Joachim Trier, "Valor Sentimental"
  • Josh Safdie, "Marty Supreme"

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
  • Leonardo DiCaprio, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Ethan Hawke, "Blue Moon"
  • Wagner Moura, "O Agente Secreto"
  • Michael B. Jordan, "Pecadores

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley, "Hamnet"
  • Rose Byrne "If I Had Legs, I'd Kick You"
  • Renate Reinsve "Valor Sentimental"
  • Emma Stone "Bugonia"
  • Kate Hudson "Song Sung Blue"

Melhor Ator Secundário

  • Stellan Skarsgård, "Valor Sentimental"
  • Jacob Elordi, "Frankenstein"
  • Benicio Del Toro, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Sean Penn, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Delroy Lindo, "Pecadores"

Melhor Atriz Secundária

  • Teyana Taylor, "Batalha Atrás de Batalha"
  • Amy Madigan, "Weapons"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
  • Elle Fanning, "Valor Sentimental"
  • Wunmi Mosaku, "Pecadores

A lista completa de nomeados pode ser consultada no site oficial.

