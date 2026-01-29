Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Filmes e Séries

Documentário "Melania" regista vendas abaixo dos 10% no Reino Unido e é cancelado na África do Sul

29 jan, 2026 - 19:13 • Redação, com Lusa

Numa das salas de antestreias mais populares de Londres, o documentário "Melania" vendeu apenas um bilhete para a primeira sessão. Já na África do Sul, a distribuidora retirou abruptamente o filme da programação "tendo em conta o clima atual".

A+ / A-

A um dia da estreia mundial, o documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos da América (EUA), "Melania", revela como foi a sua rotina 20 dias antes de Donald Trump assumir, pela segunda vez, posse.

Apesar do investimento de mais de 60 milhões de euros, o interesse internacional pelas imagens sobre os bastidores da vida de Melania nos corredores da Casa Branca tem, por enquanto, perspetivas reduzidas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No Reino Unido, estão a registar-se vendas abaixo dos 10%, sendo que numa das sala mais conhecidas por grandes estreias, Vue, no centro de Londres, só foi vendido um bilhete para a antestreia agendada para a tarde desta sexta-feira, avançou o jornal britânico "The Guardian".

Até à data, as bilheteiras estão "fracas", como contou ao mesmo jornal o diretor executivo da cadeia de cinema, Tim Richards. Nas restantes salas de cinema britânicas, já se sabe também que muitas salas vão estar vazias, como em Blackburn, Doncaster, Leeds e Nottingham.

Já pelas principais salas de cinema da África do Sul retiraram um documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, pouco antes da sua estreia, com o distribuidor a invocar "o clima atual", noticiaram os media locais.

O meio de comunicação News24 tinha indicado na quarta-feira que o distribuidor sul-africano Filmfinity tinha retirado abruptamente o filme da programação, sem cartazes promocionais nas ruas.

"Tendo em conta o clima atual, o filme não será exibido nas salas do nosso território", disse ao portal News24 Thobashan Govindarajulu, responsável de marketing do distribuidor.

Govindarajulu não especificou a que "clima" se referia e a agência de notícias France-Presse (AFP) adianta que não conseguiu contactar de imediato um representante da empresa para obter esclarecimentos. O Governo sul-africano mantém relações tensas com a administração Trump.

Além de uma alegada "perseguição" aos africânderes - os descendentes dos primeiros colonos europeus -, a administração americana criticou várias vezes Pretória, capital da África do Sul, pela sua proximidade com Moscovo e pela sua acusação de "genocídio", apresentada perante o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), contra Israel pela sua guerra em Gaza.

O documentário 'Melania' já foi visto na Casa Branca num encontro restrito e privado que reuniu, entre outros, o CEO da Apple, o CEO da Amazon, a Rainha Rania da Jordânia e o ex-campeão Mike Tyson.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 29 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias