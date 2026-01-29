Documentário "Melania" regista vendas abaixo dos 10% no Reino Unido e é cancelado na África do Sul

No Reino Unido, estão a registar-se vendas abaixo dos 10%, sendo que numa das sala mais conhecidas por grandes estreias, Vue, no centro de Londres, só foi vendido um bilhete para a antestreia agendada para a tarde desta sexta-feira, avançou o jornal britânico "The Guardian" .

Apesar do investimento de mais de 60 milhões de euros , o interesse internacional pelas imagens sobre os bastidores da vida de Melania nos corredores da Casa Branca tem, por enquanto, perspetivas reduzidas.

A um dia da estreia mundial, o documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos da América (EUA), "Melania", revela como foi a sua rotina 20 dias antes de Donald Trump assumir, pela segunda vez, posse.

Até à data, as bilheteiras estão "fracas", como contou ao mesmo jornal o diretor executivo da cadeia de cinema, Tim Richards. Nas restantes salas de cinema britânicas, já se sabe também que muitas salas vão estar vazias, como em Blackburn, Doncaster, Leeds e Nottingham.

Já pelas principais salas de cinema da África do Sul retiraram um documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, pouco antes da sua estreia, com o distribuidor a invocar "o clima atual", noticiaram os media locais.

O meio de comunicação News24 tinha indicado na quarta-feira que o distribuidor sul-africano Filmfinity tinha retirado abruptamente o filme da programação, sem cartazes promocionais nas ruas.

"Tendo em conta o clima atual, o filme não será exibido nas salas do nosso território", disse ao portal News24 Thobashan Govindarajulu, responsável de marketing do distribuidor.

Govindarajulu não especificou a que "clima" se referia e a agência de notícias France-Presse (AFP) adianta que não conseguiu contactar de imediato um representante da empresa para obter esclarecimentos. O Governo sul-africano mantém relações tensas com a administração Trump.

Além de uma alegada "perseguição" aos africânderes - os descendentes dos primeiros colonos europeus -, a administração americana criticou várias vezes Pretória, capital da África do Sul, pela sua proximidade com Moscovo e pela sua acusação de "genocídio", apresentada perante o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), contra Israel pela sua guerra em Gaza.

O documentário 'Melania' já foi visto na Casa Branca num encontro restrito e privado que reuniu, entre outros, o CEO da Apple, o CEO da Amazon, a Rainha Rania da Jordânia e o ex-campeão Mike Tyson.