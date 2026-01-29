Morreu o realizador João Canijo

29 jan, 2026 - 22:30 • Ricardo Vieira
O realizador português João Canijo morreu esta quinta-feira, aos 68 anos.
O cineasta faleceu na sua casa em Vila Viçosa. A notícia foi confirmada ao jornal Público pelo produtor Pedro Borges.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
João Canijo foi encontrado sem vida pela empregada, adianta a mesma fonte.
O cineasta venceu um Urso de Prata no Festival de Berlim, em 2023, com o filme "Mal Viver".
O realizador deixa dois filmes por estrear, que ainda estão em fase de pós-produção: "Encenação" e "As Ucranianas".
Nascido a 10 de dezembro de 1957, no Porto, João Canijo foi assistente de realização de realizadores como Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner ou Werner Schroeter.
A estreia nas longas-metragens aconteceu em 1988, com "Três Menos Eu". Seguiu-se "Filha da Mãe" e a série "Alentejo Sem Lei", com um elenco onde pontuavam atores como António Feio, Canto e Castro, Miguel Guilherme, Rogério Samora, Vítor Norte, Herman José ou Rita Blanco.
[em atualização]