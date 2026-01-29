Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu o realizador João Canijo

29 jan, 2026 - 22:30 • Ricardo Vieira

João Canijo tinha 68 anos. Venceu um Urso de Prata no Festival de Berlim.

A+ / A-

O realizador português João Canijo morreu esta quinta-feira, aos 68 anos.

O cineasta faleceu na sua casa em Vila Viçosa. A notícia foi confirmada ao jornal Público pelo produtor Pedro Borges.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

João Canijo foi encontrado sem vida pela empregada, adianta a mesma fonte.

O cineasta venceu um Urso de Prata no Festival de Berlim, em 2023, com o filme "Mal Viver".

O realizador deixa dois filmes por estrear, que ainda estão em fase de pós-produção: "Encenação" e "As Ucranianas".

Nascido a 10 de dezembro de 1957, no Porto, João Canijo foi assistente de realização de realizadores como Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner ou Werner Schroeter.

A estreia nas longas-metragens aconteceu em 1988, com "Três Menos Eu". Seguiu-se "Filha da Mãe" e a série "Alentejo Sem Lei", com um elenco onde pontuavam atores como António Feio, Canto e Castro, Miguel Guilherme, Rogério Samora, Vítor Norte, Herman José ou Rita Blanco.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 29 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias