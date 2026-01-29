Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PDL26

Ponta Delgada pensa “O Lugar do Amanhã” na Capital Portuguesa da Cultura

29 jan, 2026 - 06:30 • Maria João Costa

A Capital Portuguesa da Cultura, em Ponta Delgada, arranca esta quinta-feira com uma cerimónia oficial e com um espetáculo aberto ao público. “O Lugar do Amanhã” é o tema escolhido para programação deste ano que vai levar aos Açores o Teatro Nacional São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e o D. Maria II.

A+ / A-

Depois de Aveiro, em 2024, e Braga, em 2025, Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, é a partir desta quinta-feira a Capital Portuguesa da Cultura (PDL26). A um ano do arranque de Évora - Capital Europeia da Cultura, Ponta Delgada elegeu “O Lugar do Amanhã” como tema para o seu ano de programação.

O espetáculo de abertura da PDL26, intitulado “Deixa Passar a Vida”, é dirigido por António Pedro Lopes e acontece esta quinta-feira, no Coliseu Micaelense, depois de uma cerimónia oficial com “entidades oficiais e convidados”, refere Katia Guerreiro, a comissária de PDL26, em entrevista à Renascença. A cerimónia contará com a presença da ministra da Cultura, Desporto e Juventude, Margarida Balseiro Lopes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A fadista, que abraçou este projeto revisitando as suas origens açorianas, explica que estão apostados não só em levar ao arquipélago propostas que de outra forma não atravessam o Atlântico, mas também em deixar lastro para depois do evento.

Katia Guerreiro fala de 2026 como “efetivamente um ano de grande oportunidade” para levar à ilha “uma programação que aposta nas grandes instituições, nomeadamente no Teatro Nacional de São Carlos, na Companhia Nacional Bailado e com o Teatro Nacional Dona Maria II”.

Ao longo do ano, o cartaz da PDL26 vai incluir a peça que esgota plateias há cinco anos, “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”, do encenador Tiago Rodrigues, que será apresentada a 30 de maio; o espetáculo de dança “Os Maias”, da Companhia Nacional de Bailado, que sobe ao palco a 26 de setembro, e o regresso da ópera ao arquipélago com “Um Baile de Máscaras”, de Giuseppe Verdi, com o Teatro Nacional São Carlos, a 28 de novembro.

Além destas deslocações, “as comunidades artísticas estão a desenvolver projetos dedicados ao tema da Capital, que é 'O Lugar do Amanhã'”, sublinha a fadista, que indica ainda que um dos pilares em que apostam “é pensar muito naquilo que é o legado da Capital Portuguesa da Cultura”.

No calendário estão previstos, já a 3 de fevereiro, as “Oficinas de Danças do Mundo e Chamarrita do Pico", a exposição “Previsão de Deriva”, de Márcio Vilela, a 14 de março, e o festival literário Utopia que chega à ilha de São Miguel, a 18 de março, um dia antes do músico Manuel Cruz atuar no Teatro Micaelense.

Para pensar todas esta programação, Katia Guerreiro rodeou-se de uma equipa de curadores. “A maior parte deles são açorianos e muitos estão no território. Outros são açorianos que, como eu, saíram e conquistaram o mundo”, explica a fadista.

“Temos na arquitetura o Bernardo Rodrigues, que é um arquiteto altamente premiado internacionalmente. Temos o Luís Filipe Borges, que dispensa ser apresentado, temos no teatro a Lúcia Moniz e o Paulo Quedas. A música ficou nas minhas mãos e da Isabel Worm e do Tiago Curado”, explica Katia Guerreiro, que conta também com Paulo Ferreira na área da literatura, entre outros curadores

Uma das áreas em que apostaram ter uma curadoria foi a da religiosidade. “Não podemos passar ao lado da força que tem a fé e a religião aqui no território, até porque ela vai-se cruzando com todas as outras curadorias”, destaca Katia Guerreiro.

Nas palavras da fadista, “a curadoria da religiosidade está a desenvolver muitos projetos em parceria com todas as outras artes, como as artes visuais, que estão a cargo de José Maçãs de Carvalho, um açoriano que é de Coimbra, e altamente experiente no que diz respeito a curadorias de artes visuais”.

“Tudo o que são as artes plásticas na região tem uma forte componente de religiosidade, como tem também a parte da gastronomia, que tem muita história baseada em todas as tradições religiosas”, sublinha a comissária.

Para esta PDL26, Katia Guerreiro conta com um orçamento de 4,3 milhões de euros, distribuídos por 3 milhões a cargo do município de Ponta Delgada e 1,3 milhões do Governo.

A criação da figura da Capital Portuguesa da Cultura foi anunciada pelo ex-ministro da Cultura Pedro Adão e Silva, em Lisboa, em 2022 quando foi anunciado que Évora tinha ganho a candidatura a Capital Europeia da Cultura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias