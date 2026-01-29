Ponta Delgada pensa “O Lugar do Amanhã” na Capital Portuguesa da Cultura

Depois de Aveiro, em 2024, e Braga, em 2025, Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, é a partir desta quinta-feira a Capital Portuguesa da Cultura (PDL26). A um ano do arranque de Évora - Capital Europeia da Cultura, Ponta Delgada elegeu “O Lugar do Amanhã” como tema para o seu ano de programação. O espetáculo de abertura da PDL26, intitulado “Deixa Passar a Vida”, é dirigido por António Pedro Lopes e acontece esta quinta-feira, no Coliseu Micaelense, depois de uma cerimónia oficial com “entidades oficiais e convidados”, refere Katia Guerreiro, a comissária de PDL26, em entrevista à Renascença. A cerimónia contará com a presença da ministra da Cultura, Desporto e Juventude, Margarida Balseiro Lopes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A fadista, que abraçou este projeto revisitando as suas origens açorianas, explica que estão apostados não só em levar ao arquipélago propostas que de outra forma não atravessam o Atlântico, mas também em deixar lastro para depois do evento. Katia Guerreiro fala de 2026 como “efetivamente um ano de grande oportunidade” para levar à ilha “uma programação que aposta nas grandes instituições, nomeadamente no Teatro Nacional de São Carlos, na Companhia Nacional Bailado e com o Teatro Nacional Dona Maria II”.

Ao longo do ano, o cartaz da PDL26 vai incluir a peça que esgota plateias há cinco anos, “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”, do encenador Tiago Rodrigues, que será apresentada a 30 de maio; o espetáculo de dança “Os Maias”, da Companhia Nacional de Bailado, que sobe ao palco a 26 de setembro, e o regresso da ópera ao arquipélago com “Um Baile de Máscaras”, de Giuseppe Verdi, com o Teatro Nacional São Carlos, a 28 de novembro. Além destas deslocações, “as comunidades artísticas estão a desenvolver projetos dedicados ao tema da Capital, que é 'O Lugar do Amanhã'”, sublinha a fadista, que indica ainda que um dos pilares em que apostam “é pensar muito naquilo que é o legado da Capital Portuguesa da Cultura”. No calendário estão previstos, já a 3 de fevereiro, as “Oficinas de Danças do Mundo e Chamarrita do Pico", a exposição “Previsão de Deriva”, de Márcio Vilela, a 14 de março, e o festival literário Utopia que chega à ilha de São Miguel, a 18 de março, um dia antes do músico Manuel Cruz atuar no Teatro Micaelense. Para pensar todas esta programação, Katia Guerreiro rodeou-se de uma equipa de curadores. “A maior parte deles são açorianos e muitos estão no território. Outros são açorianos que, como eu, saíram e conquistaram o mundo”, explica a fadista. “Temos na arquitetura o Bernardo Rodrigues, que é um arquiteto altamente premiado internacionalmente. Temos o Luís Filipe Borges, que dispensa ser apresentado, temos no teatro a Lúcia Moniz e o Paulo Quedas. A música ficou nas minhas mãos e da Isabel Worm e do Tiago Curado”, explica Katia Guerreiro, que conta também com Paulo Ferreira na área da literatura, entre outros curadores