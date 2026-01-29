Portugal vai ter mais duas capitais portuguesas da cultura em 2028 e 2029

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto vai dar continuidade ao projeto implementado pelo antigo ministro da cultura do Governo socialista, Pedro Adão e Silva. Margaria Balseiro Lopes anunciou, esta quinta-feira, em Ponta Delgada que o Governo vai abrir um novo procedimento para Capital Portuguesa da Cultura para os anos de 2028 e 2029.

Na cerimónia inaugural de Ponta Delgada, Capital Portuguesa da Cultura (PDL26), Margarida Balseiro Lopes confirmou que depois de Aveiro em 2024, Braga em 2025, e Ponta Delgada este ano, será dada continuidade a este projeto que dinamiza a cultura numa cidade. O anúncio feito, antes do resto da agenda da ministra nos Açores ser cancelada.

Recorde-se que a antecessora na pasta, Dalila Rodrigues tinha dito, à margem da abertura de Braga 2025 que seria dada continuidade ao projeto da Capital Portuguesa da Cultura em 2028.

Na altura, a então ministra da Cultura dizia em declarações aos jornalistas que, apesar, de o título ter sido criado como “espécie de prémio de consolação” para as candidatas a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, ganha por Évora, havia “acidentes” que podiam “funcionar”.

Recorde-se que o projeto da Capital Portuguesa da Cultura foi anunciado em 2022 pelo ex-ministro da Cultura do Governo de António Costa, Pedro Adão e Silva. Na altura, foi uma forma de rentabilizar o trabalho de Aveiro, Braga e Ponta Delgada que tinham sido derrotadas na escolha para Capital Europeia da Cultura para 2027 e cujos projetos estavam estruturados.

Évora foi a cidade vencedora para dinamizar a Capital Europeia da Cultura, em 2027. É a quarta vez que Portugal acolhe este evento. Lisboa foi em 1994, Porto em 2001 e Guimarães em 2012.

Quanto às capitais nacionais da cultura, o projeto é também antigo. O ministro Pedro Adão e Silva repescou em 2022, uma ideia lançada por um antecessor. Manuel Maria Carrilho criou durante o Governo de António Guterres a ideia da Capital Nacional da Cultura que só veio a ser concretizada mais tarde, já num executivo PSD, em Faro e em Coimbra.