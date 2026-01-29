Ouvir
"Refúgio do Medo". O crime e a solidão na série portuguesa filmada na Islândia

29 jan, 2026 - 08:30 • João Malheiro

Coprodução conta com equipa e elenco português e islandês. Primeiros episódios revelam uma intriga densa, em que todas as personagens têm segredos a esconder.

"Refúgio do Medo" é a nova série policial da RTP que se estreia esta quinta-feira no canal público e na plataforma RTP Play, mas a paisagem não é (em grande parte) portuguesa. Isto porque se trata de uma coprodução com a Islândia, dividida entre a cidade de Lisboa e a ilha de Vestmannaeyjar.

Maria (Maria João Bastos) é uma mulher portuguesa que emigra para uma pequena e remota vila na Islândia, em busca de uma vida melhor para si e para a sua filha adolescente, Bela (Catarina Rebelo). Procura fugir de um passado marcado pela violência doméstica e por segredos profundos, mas, seis meses após a sua chegada, aparece morta, em circunstâncias misteriosas.

A investigação fica a cargo da detetive islandesa Soffía (Kristín Þóra Haraldsdóttir), que procura reconectar-se com o seu filho adolescente Hákon (Viktor Benóný Benediktsson), que, por acaso, é o namorado de Bela.

O português Tiago Alvarez Marques dividiu a realização com o islandês Arnór Pálmo Arnarson, com rodagens feitas em Lisboa, e outras na Islândia - em Vestmannaeyjar e também na capital Reiquiavique. Já Filipa Poppe, Joana Andrade, Sveinbjorn I. Baldvinsson e Elías Helgi-Kofoed-Hansen escrevem a série que tem diálogos em português, islandês e inglês.

Série "Refúgio do Medo" Foto: RTP
O Watch Party teve acesso aos primeiros dois episódios, em que fica logo claro a complexidade dos temas abordados da série, desde a adolescência, passando pela experiência emigratória e chegando à violência doméstica.

Neste mistério envolvente, as personagens principais acabam todas por se sentir isoladas, escondendo segredos dos seus mais próximos. A investigação à morte de Maria vem colocar as intrigas em xeque e levar a que a verdade venha ao de cima, por muito que custe.

A série estreou-se em novembro na Islândia e foi bem acolhida, segundo conta Catarina Rebelo, ao Watch Party. A atriz e o realizador Tiago Alvarez Marques serão convidados num futuro episódio do podcast de filmes e séries da Renascença.

O primeiro episódio de "Refúgio do Medo" estreia-se esta quinta-feira, pelas 22h30, na RTP 1. A série fica, ainda, disponível na RTP Play.

