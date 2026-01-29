"Refúgio do Medo". O crime e a solidão na série portuguesa filmada na Islândia

"Refúgio do Medo" é a nova série policial da RTP que se estreia esta quinta-feira no canal público e na plataforma RTP Play, mas a paisagem não é (em grande parte) portuguesa. Isto porque se trata de uma coprodução com a Islândia, dividida entre a cidade de Lisboa e a ilha de Vestmannaeyjar.

Maria (Maria João Bastos) é uma mulher portuguesa que emigra para uma pequena e remota vila na Islândia, em busca de uma vida melhor para si e para a sua filha adolescente, Bela (Catarina Rebelo). Procura fugir de um passado marcado pela violência doméstica e por segredos profundos, mas, seis meses após a sua chegada, aparece morta, em circunstâncias misteriosas.

A investigação fica a cargo da detetive islandesa Soffía (Kristín Þóra Haraldsdóttir), que procura reconectar-se com o seu filho adolescente Hákon (Viktor Benóný Benediktsson), que, por acaso, é o namorado de Bela.

O português Tiago Alvarez Marques dividiu a realização com o islandês Arnór Pálmo Arnarson, com rodagens feitas em Lisboa, e outras na Islândia - em Vestmannaeyjar e também na capital Reiquiavique. Já Filipa Poppe, Joana Andrade, Sveinbjorn I. Baldvinsson e Elías Helgi-Kofoed-Hansen escrevem a série que tem diálogos em português, islandês e inglês.