Descoberta base de antiga estátua romana epigrafada com duas toneladas em Faro

A base de uma estátua romana com mais de duas toneladas e uma inscrição em latim foi encontrada na Vila Adentro de Faro, junto ao local onde se situava o fórum romano da antiga cidade de Ossónoba.

A peça, descoberta em setembro durante sondagens arqueológicas numa obra privada, estava a três metros de profundidade, no meio de entulho, supondo-se que remonte ao período entre os séculos II e III, disse o arqueólogo do Museu Municipal de Faro, Nuno Teixeira.

"Aquilo que é possível dizer é que isto é a base de uma estátua que provavelmente estaria no fórum [...]. O que sabemos, à partida, é que terá sido mandada a fazer por Iunius Artemonianus e seria dedicada à sua mulher, Annia Avita", referiu.

A base apresenta cinco linhas de texto em latim, mas a primeira está partida e a última muito danificada, com carateres picados ou rasurados. No entanto, segundo a transcrição preliminar, trata-se de uma dedicatória à "santíssima, piíssima e queridíssima" mulher de um provável alto cargo romano de nome Iunius Artemonianus.

De acordo com Nuno Teixeira, a descoberta da peça, junto às Portas do Mar e entretanto transportada para o Museu Municipal de Faro, "foi pura sorte", uma vez que estava "no meio de entulho" e numa posição invulgar, que indicia deslocação.

Segundo o arqueólogo, a pedra estava tombada ao contrário, no meio de entulhos, sem ligação a qualquer estrutura, o que o leva a pensar que poderá ter sido reutilizada como material de enchimento em fases posteriores de transformação urbana.

"Por exemplo, para subir a cota no decorrer de uma terraplanagem, já em momentos posteriores. Não lhe deram utilidade e foi simplesmente descartada", refere.

Na pedra são visíveis os orifícios onde estaria fixada a estátua, que se supõe que tivesse sido feito à escala real, e embora não haja certezas, tudo aponta para que fosse uma estátua da deusa Fortuna, ou da própria Annia Avita.