Descoberta base de antiga estátua romana epigrafada com duas toneladas em Faro

30 jan, 2026 - 10:25 • Lusa

A descoberta da peça "foi pura sorte", uma vez que estava "no meio de entulho" e numa posição invulgar, que indicia deslocação.

A+ / A-

A base de uma estátua romana com mais de duas toneladas e uma inscrição em latim foi encontrada na Vila Adentro de Faro, junto ao local onde se situava o fórum romano da antiga cidade de Ossónoba.

A peça, descoberta em setembro durante sondagens arqueológicas numa obra privada, estava a três metros de profundidade, no meio de entulho, supondo-se que remonte ao período entre os séculos II e III, disse o arqueólogo do Museu Municipal de Faro, Nuno Teixeira.

"Aquilo que é possível dizer é que isto é a base de uma estátua que provavelmente estaria no fórum [...]. O que sabemos, à partida, é que terá sido mandada a fazer por Iunius Artemonianus e seria dedicada à sua mulher, Annia Avita", referiu.

A base apresenta cinco linhas de texto em latim, mas a primeira está partida e a última muito danificada, com carateres picados ou rasurados. No entanto, segundo a transcrição preliminar, trata-se de uma dedicatória à "santíssima, piíssima e queridíssima" mulher de um provável alto cargo romano de nome Iunius Artemonianus.

De acordo com Nuno Teixeira, a descoberta da peça, junto às Portas do Mar e entretanto transportada para o Museu Municipal de Faro, "foi pura sorte", uma vez que estava "no meio de entulho" e numa posição invulgar, que indicia deslocação.

Segundo o arqueólogo, a pedra estava tombada ao contrário, no meio de entulhos, sem ligação a qualquer estrutura, o que o leva a pensar que poderá ter sido reutilizada como material de enchimento em fases posteriores de transformação urbana.

"Por exemplo, para subir a cota no decorrer de uma terraplanagem, já em momentos posteriores. Não lhe deram utilidade e foi simplesmente descartada", refere.

Na pedra são visíveis os orifícios onde estaria fixada a estátua, que se supõe que tivesse sido feito à escala real, e embora não haja certezas, tudo aponta para que fosse uma estátua da deusa Fortuna, ou da própria Annia Avita.

Já o homem que a mandou erguer, "provavelmente seria uma alta figura política", um decisor político de Ossónoba, uma "alta patente" com "ligações ao império", acredita o arqueólogo, notando que a forma como a peça foi trabalhada denota qualidade.

"Seria uma pessoa que se movimentava nas altas esferas da província, digamos assim, como também no império e no senado romano. Não é qualquer pessoa que manda construir uma estátua, a dedica à sua esposa e a coloca no fórum", sublinha.

Além da inscrição na parte frontal, a base da estátua é ornamentada com um padrão estilizado, o que pressupõe que terá sido uma encomenda de alguém abastado. Segundo Nuno Teixeira, o facto de ser toda trabalhada leva a crer que pudesse estar colocada numa praça.

A peça irá agora ser estudada e posteriormente integrada no renovado percurso expositivo do Museu Municipal de Faro, antecipa o seu diretor, Marco Lopes, notando que se trata de uma importante descoberta, que permite quase cartografar a antiga Ossónoba.

"As escavações mais recentes permitem-nos ter um olhar diferente daquilo que é a cidade e daquilo que é a contextualização histórica aqui deste território. Este é um achado, entre outros, que têm sido recolhidos nos últimos tempos aqui na cidade, que nos vai permitindo ter uma atualização daquilo que é a informação do património arqueológico aqui na cidade", concluiu.

Na mesma altura em que a pedra foi descoberta, em setembro passado, uma equipa de investigadores portugueses e alemães identificou indícios da localização do templo do antigo fórum romano de Faro, sob o Largo da Sé, através de sondagens geofísicas.

O templo, acerca do qual ainda pouco se sabe, remonta à época situada entre os séculos I a IV depois de Cristo e estava integrado no fórum romano da antiga Ossónoba, correspondente ao centro económico, político e social da cidade.

