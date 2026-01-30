Exibidora NOS Cinemas substitui Cineplace na exploração de salas em Portimão

As salas de cinema em Portimão anteriormente exploradas pela Cineplace foram reabertas pela exibidora NOS Lusomundo Cinemas, que promete um "novo complexo cinematográfico" para abril, disse fonte da empresa à agência Lusa.

As salas de cinema situam-se no Centro Comercial Continente Portimão, do grupo Sonae Sierra, e estão em funcionamento há algumas semanas, com programação em pelo menos quatro dos seis ecrãs, como constatou a Lusa no local.

À agência Lusa, fonte oficial da NOS Lusomundo Cinemas explicou que "irá inaugurar um novo complexo de cinemas em Portimão a partir de abril de 2026".

Até lá, "durante os trabalhos de renovação e modernização do espaço, será assegurada, de forma parcial, a continuidade da oferta cinematográfica no local".

O objetivo é "manter o acesso da população de Portimão ao cinema e à cultura, particularmente num período do ano tradicionalmente marcado pela estreia de títulos de grande relevância", sustentou a exibidora, que é líder no mercado nacional.

Estas salas em Portimão eram exploradas pela Orient Cineplace, mas encerraram no final de 2025, no âmbito de um fecho gradual de cinemas por esta exibidora, que tem em curso um processo de insolvência.

Na região do Algarve, o circuito de exploração comercial de cinema sofreu algumas mudanças em 2025: Além daquela alteração em Portimão, a NOS Lusomundo Cinemas encerrou as salas que tinha em Tavira e a Cineplace fechou a exploração de cinema na Guia, no concelho de Albufeira.

Por outro lado, esta semana, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António anunciou que o município vai passar a ter sessões mensais de cinema, fruto de uma parceria com a Alliance Française do Algarve.

Atualmente, é possível aferir o panorama da exibição de cinema no país através da informação estatística produzida pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, a partir dos dados informatizados de bilheteira que são reportados pelas salas e exibidoras, sejam empresas, autarquias, cineclubes ou outras associações.

Segundo estes dados, recolhidos até agosto do ano passado, havia registo de recintos de exibição cinematográfica em nove dos 16 concelhos do Algarve: Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.

Sobre a exibição de cinema no distrito de Faro, os dados mais completos são de 2024, ano em que 664.984 espectadores viram filmes em sala. .

Em 2019, ano anterior à pandemia da covid-19, a exibição naquele distrito contou com 949.259 espectadores.