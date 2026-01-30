Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cinema

Exibidora NOS Cinemas substitui Cineplace na exploração de salas em Portimão

30 jan, 2026 - 12:13 • Lusa

Fonte oficial da NOS Lusomundo Cinemas explicou que "irá inaugurar um novo complexo de cinemas em Portimão a partir de abril de 2026".

A+ / A-

As salas de cinema em Portimão anteriormente exploradas pela Cineplace foram reabertas pela exibidora NOS Lusomundo Cinemas, que promete um "novo complexo cinematográfico" para abril, disse fonte da empresa à agência Lusa.

As salas de cinema situam-se no Centro Comercial Continente Portimão, do grupo Sonae Sierra, e estão em funcionamento há algumas semanas, com programação em pelo menos quatro dos seis ecrãs, como constatou a Lusa no local.

À agência Lusa, fonte oficial da NOS Lusomundo Cinemas explicou que "irá inaugurar um novo complexo de cinemas em Portimão a partir de abril de 2026".

Até lá, "durante os trabalhos de renovação e modernização do espaço, será assegurada, de forma parcial, a continuidade da oferta cinematográfica no local".

O objetivo é "manter o acesso da população de Portimão ao cinema e à cultura, particularmente num período do ano tradicionalmente marcado pela estreia de títulos de grande relevância", sustentou a exibidora, que é líder no mercado nacional.

Estas salas em Portimão eram exploradas pela Orient Cineplace, mas encerraram no final de 2025, no âmbito de um fecho gradual de cinemas por esta exibidora, que tem em curso um processo de insolvência.

Na região do Algarve, o circuito de exploração comercial de cinema sofreu algumas mudanças em 2025: Além daquela alteração em Portimão, a NOS Lusomundo Cinemas encerrou as salas que tinha em Tavira e a Cineplace fechou a exploração de cinema na Guia, no concelho de Albufeira.

Por outro lado, esta semana, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António anunciou que o município vai passar a ter sessões mensais de cinema, fruto de uma parceria com a Alliance Française do Algarve.

Atualmente, é possível aferir o panorama da exibição de cinema no país através da informação estatística produzida pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, a partir dos dados informatizados de bilheteira que são reportados pelas salas e exibidoras, sejam empresas, autarquias, cineclubes ou outras associações.

Segundo estes dados, recolhidos até agosto do ano passado, havia registo de recintos de exibição cinematográfica em nove dos 16 concelhos do Algarve: Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.

Sobre a exibição de cinema no distrito de Faro, os dados mais completos são de 2024, ano em que 664.984 espectadores viram filmes em sala. .

Em 2019, ano anterior à pandemia da covid-19, a exibição naquele distrito contou com 949.259 espectadores.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias