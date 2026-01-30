João Canijo. Cineasta deixa filmografia de ficções espelho da sociedade

O realizador João Canijo, que morreu na quinta-feira aos 68 anos, deixa uma cinematografia ficcional tanto impregnada na realidade social portuguesa como nos clássicos da Grécia Antiga.

João Canijo faz parte da geração de realizadores que sobressaiu sobretudo nos anos 1990, juntamente com Pedro Costa ou Teresa Villaverde, e uma das primeiras experiências no cinema foi como assistente de realização estagiário em "O estado das coisas" (1982), que Wim Wenders rodou em Portugal.

A primeira longa-metragem seria "Três Menos Eu" no final dos 1980, produzida por Paulo Branco, estreada no Festival de Cinema de Roterdão e protagonizada por Rita Blanco, a atriz que o acompanhou praticamente ao longo de todo o percurso como realizador.

Seguiu-se "Filha da Mãe" (1990), cujo argumento foi coescrito com o cineasta francês Olivier Assayas, a série humorística "Sai da Minha Vida" (1996) e "Sapatos Pretos" (1998), protagonizado por Ana Bustorff, inspirado na história verídica de uma mulher que contratou um assassino para matar o marido.

O investigador Daniel Ribas, que dedicou uma tese de doutoramento ao cinema de João Canijo, escreveu que nas narrativas dele "é possível identificar alguns problemas sociais: machismo, imigração, prostituição, corrupção, marginalidade, pouca mobilidade social, dificuldades socioeconómicas, etc".

E acrescentava: "O cineasta desenvolve uma dramaturgia da violência como significante de uma intensa discussão cinematográfica sobre a identidade nacional, que resulta na demolição violenta de lugares comuns".

Tudo isto, sem esquecer referências que tanto podiam ir de Ingmar Bergman a John Cassavetes e às tragédias da Grécia clássica, num trabalho de construção de personagens feito em conjunto com o elenco, com muitos dos atores -- e sobretudo atrizes - a transitarem de um projeto para outro.