Morreu Catherine O'Hara, a mãe de Kevin em "Sozinho em Casa"

Catherine O'Hara morreu esta sexta-feira aos 71 anos, de acordo com o TMZ.

A notícia é avançada pelo site especializado na vida dos famosos de Hollywood, citando duas fontes com ligação direta à atriz. A causa de morte não é conhecida, nesta altura.

A artista é uma das caras mais reconhecíveis do grande ecrã, especialmente na época do Natal, por ter feito da mãe que se esquece do filho em "Sozinho em Casa".

Com um talento nato para a comédia, a atriz também se destacou noutro papel materno, mas da atriz Winona Ryder, no filme de Tim Burton "Beetlejuice". Voltou a repetir a personagem na sequela "Beetlejuice Beetlejuice".

Os últimos grandes papéis de Catherine O'Hara tinham sido aparições especiais na segunda temporada de "The Last of Us", da HBO, e na série premiada "The Studio", que estreou-se no ano passado, na Apple TV.

A título pessoal, conquistou um Emmy em 1982 enquanto argumentista de uma série de sketches. Em 2020, ganhou de novo uma estatueta dourada, de Melhor Atriz numa Série de Comédia, por "Schitt's Creek".

Ao longo da carreira, conquistou, ainda, dois prémios SAG e um Globo de Ouro.

Era casada com Bo Welch, artista responsável pela direção de arte em muitos filmes de Tim Burton. Os dois conheceram-se nas rodagens de "Beetlejuice" e tiveram dois filhos.