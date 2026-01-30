Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Música

Morreu Jéssica Tavares, das Docemania. Tinha 31 anos

30 jan, 2026 - 23:48 • Catarina Magalhães

Jéssica Tavares fez parte das Docemania, um grupo criado para homenagear as Doce, um dos símbolos dos anos 80. A versão "Quente, quente, quente" foi a interpretação das quatro jovens com maior sucesso.

A+ / A-

A cantora do grupo Docemania, Jéssica Tavares, morreu esta sexta-feira aos 31 anos, avançou nas redes sociais a fundadora do grupo criado em 2005.

Helena Coelho criou a girls band com o objetivo de manter viva a herança das Doce, banda pop portuguesa dos anos 80.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sempre decoradas com corações e arco-iris, as quatro jovens cantavam temas como "Amanhã de Manhã" e "Ali Babá" para as crianças e adolescentes da época.

O tema "Quente, quente, quente" das Doce, de 1985, foi a interpretação das quatro jovens com maior sucesso, lançada em 2006.

O último projeto "Sou Quem Eu Quero" foi publicado em 2009, já com interpretações de temas internacionais.

Segundo a responsável pelas Docemania, Jéssica era uma "menina traquina" nos tempos da banda, mas estava a "passar por um momento muito, muito difícil de saúde", mas ainda não é conhecida a razão da morte.

"Há hoje uma geração que conhece as Doce através das Docemania", disse, emocionada, num vídeo que publicou no início da noite desta sexta-feira.

Helena Coelho garantiu ainda que vai adiantar, assim que possa, detalhes para os admiradores poderem prestar uma última homenagem nas cerimónias fúnebres a agendar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias