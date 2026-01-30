Morreu Jéssica Tavares, das Docemania. Tinha 31 anos

30 jan, 2026 - 23:48 • Catarina Magalhães
A cantora do grupo Docemania, Jéssica Tavares, morreu esta sexta-feira aos 31 anos, avançou nas redes sociais a fundadora do grupo criado em 2005.
Helena Coelho criou a girls band com o objetivo de manter viva a herança das Doce, banda pop portuguesa dos anos 80.
Sempre decoradas com corações e arco-iris, as quatro jovens cantavam temas como "Amanhã de Manhã" e "Ali Babá" para as crianças e adolescentes da época.
O tema "Quente, quente, quente" das Doce, de 1985, foi a interpretação das quatro jovens com maior sucesso, lançada em 2006.
O último projeto "Sou Quem Eu Quero" foi publicado em 2009, já com interpretações de temas internacionais.
Segundo a responsável pelas Docemania, Jéssica era uma "menina traquina" nos tempos da banda, mas estava a "passar por um momento muito, muito difícil de saúde", mas ainda não é conhecida a razão da morte.
"Há hoje uma geração que conhece as Doce através das Docemania", disse, emocionada, num vídeo que publicou no início da noite desta sexta-feira.
Helena Coelho garantiu ainda que vai adiantar, assim que possa, detalhes para os admiradores poderem prestar uma última homenagem nas cerimónias fúnebres a agendar.