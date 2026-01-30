Morreu Jéssica Tavares, das Docemania. Tinha 31 anos

A cantora do grupo Docemania, Jéssica Tavares, morreu esta sexta-feira aos 31 anos, avançou nas redes sociais a fundadora do grupo criado em 2005.

Helena Coelho criou a girls band com o objetivo de manter viva a herança das Doce, banda pop portuguesa dos anos 80.



Sempre decoradas com corações e arco-iris, as quatro jovens cantavam temas como "Amanhã de Manhã" e "Ali Babá" para as crianças e adolescentes da época.

O tema "Quente, quente, quente" das Doce, de 1985, foi a interpretação das quatro jovens com maior sucesso, lançada em 2006.

O último projeto "Sou Quem Eu Quero" foi publicado em 2009, já com interpretações de temas internacionais.