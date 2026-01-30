Patrícia Reis regressa ao romance: "A literatura é um movimento profundamente político"

“Não me interessa o decalque da realidade. Interessa-me aquilo que a realidade suscita como pensamento”, diz Patrícia Reis, que está a lançar um novo romance. “O Lugar da Incerteza” (Companhia das Letras) marca o regresso da autora à escrita, depois do sucesso da biografia de Maria Teresa Horta.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, a autora afirma que, para si, “a literatura é um movimento profundamente político, porque observa o mundo, conta a sua história, reflete e analisa-o”.

Daí explicar que não lhe interessa um espelho da realidade quando escreve uma história como a de “O Lugar da Incerteza”, mas sim essa mesma realidade na medida em que “suscita pensamento”.

“Interessa-me a promoção de pensamento e, nesse sentido, este romance tem essa assinatura mais urbana, mas também tem a capacidade de procurar uma outra identificação das pessoas que vêm para a cidade e que trazem uma série de dúvidas e fragilidades e constroem identidades, porque acham que têm essa pressão da sociedade do mercado de trabalho”, explica.

O livro “O Lugar da Incerteza”, que é lançado dia 5, às 18h30, no El Corte Inglés, em Lisboa, pelo escritor Valter Hugo Mãe, é uma obra marcadamente urbana, passada em Lisboa, onde a trama cruza personagens com vidas à beira de um abismo.

No epicentro da ação estão o psiquiatra António e o padre Eduardo. A partir do sofá do médico, a autora olha as dicotomias da vida. Nas suas palavras, o psiquiatra é alguém que “construiu toda uma persona na ideia de que consegue ler os outros e na convicção de ter razão sobre qualquer coisa”.

Vive-se a violência da razão. As pessoas têm todas que ter razão. Acho que a pandemia nos colocou numa bolha de egoísmo e de individualismo

Por seu lado, este psiquiatra é confrontado com “um padre mais velho que está no fim da vida, que tem um cancro”. É aqui que se abre “um espaço de diálogo” entre António e Eduardo que cose o livro.

“Este padre é um padre que no fim da vida, sem uma resposta de Deus - é a grande questão teológica, este silêncio de Deus – questiona o que é que isso significa perante a sua própria mortalidade. Que caminho é que escolheu e porque é que escolheu?”, explica Patrícia Reis, que conclui que aborda no livro “a questão da construção da identidade”.

“Acaba por ser uma marca nas coisas que tenho escrito ao longo do tempo, que é como é que os diferentes eventos da vida contribuem para uma construção de identidade e em que medida que o passado é a tua identidade. Eu acho que não é”, remata.