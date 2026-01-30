"Sangue e Mármore" de David Bruno estreia com Rui Reininho no papel principal

30 jan, 2026 - 13:23 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
A "telenovela musical noir" inspirada na áudio novela "Sangue e Mármore", de David Bruno, já tem data de estreia. A série, com o mesmo nome, passa a estar disponível na RTP Play a partir de 12 de fevereiro, avança a televisão pública, esta sexta-feira.
David Bruno já tinha dado a notícia no podcast Watch Party, da Renascença, no passado mês de abril, adiantando ter sido o artista a escrever os argumentos dos episódios desta ode à portugalidade. "É uma equipa muito caseira, que já vem de há muitos anos. Montamos este projeto a ver no que é que dava e foi aprovado", contava, na altura, o artista de Vila Nova de Gaia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A grande novidade está na inclusão do cantor Rui Reininho no elenco. Nas primeiras imagens disponibilizadas pela produção é possível ver o artista a encarnar o papel de Sequeira, a personagem principal da trama. Reininho, de resto, também participa na áudio novela que inspirou a série, juntamente com Gisela João.
Para além de Reininho, o elenco conta ainda com Bárbara Magal, João Delgado Lourenço e Jorge Paupério, numa produção Anexo 82 e RTP Lab. Os episódios, adiantou David Bruno à Renascença, foram filmados em Gaia e realizados por Francisco Lobo, que já colaborou nos videoclipes das canções "Mesa para Dois no Carpa" e "Inatel". David Bruno também vai participar na série como narrador da trama.
"Sangue e Mármore" trata-se de uma audio novela lançada em formato álbum, em 2022, que conta a história do assassinato de Mário Sequeira, um marmorista bem-sucedido proveniente de Vilar do Paraíso, em 2001. O empresário é encontrado morto junto ao Zoo de Santo Inácio e, no corpo, há duas pistas: "uma unha vermelha e a fotografia de uma mulher misteriosa", recorda a RTP, em comunicado.
"Para resolver o crime, entra em cena Guedes, um detetive privado contratado para seguir um rasto onde nada é o que parece. À medida que a investigação avança, multiplicam-se as perguntas: quem é a mulher misteriosa? Onde está Crespo, o antigo Dragão Sandinense desaparecido? E onde se encontra a fortuna de Sequeira?", adianta a produção.
Tudo questões que serão respondidas na RTP Play, a partir de 12 de fevereiro, em cinco episódios.
À conversa com o podcast "Watch Party", David Bruno falou, em abril de 2025, pela primeira vez sobre esta nova aventura. Deu mais detalhes sobre a criação de "Sangue e Mármore" e a sua adaptação para série, numa entrevista que pode ser ouvida nas plataformas de podcast habituais e no no site da Renascença.