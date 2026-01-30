"Sangue e Mármore" de David Bruno estreia com Rui Reininho no papel principal

A "telenovela musical noir" inspirada na áudio novela "Sangue e Mármore", de David Bruno, já tem data de estreia. A série, com o mesmo nome, passa a estar disponível na RTP Play a partir de 12 de fevereiro, avança a televisão pública, esta sexta-feira. David Bruno já tinha dado a notícia no podcast Watch Party, da Renascença, no passado mês de abril, adiantando ter sido o artista a escrever os argumentos dos episódios desta ode à portugalidade. "É uma equipa muito caseira, que já vem de há muitos anos. Montamos este projeto a ver no que é que dava e foi aprovado", contava, na altura, o artista de Vila Nova de Gaia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A grande novidade está na inclusão do cantor Rui Reininho no elenco. Nas primeiras imagens disponibilizadas pela produção é possível ver o artista a encarnar o papel de Sequeira, a personagem principal da trama. Reininho, de resto, também participa na áudio novela que inspirou a série, juntamente com Gisela João.

Para além de Reininho, o elenco conta ainda com Bárbara Magal, João Delgado Lourenço e Jorge Paupério, numa produção Anexo 82 e RTP Lab. Os episódios, adiantou David Bruno à Renascença, foram filmados em Gaia e realizados por Francisco Lobo, que já colaborou nos videoclipes das canções "Mesa para Dois no Carpa" e "Inatel". David Bruno também vai participar na série como narrador da trama. "Sangue e Mármore" trata-se de uma audio novela lançada em formato álbum, em 2022, que conta a história do assassinato de Mário Sequeira, um marmorista bem-sucedido proveniente de Vilar do Paraíso, em 2001. O empresário é encontrado morto junto ao Zoo de Santo Inácio e, no corpo, há duas pistas: "uma unha vermelha e a fotografia de uma mulher misteriosa", recorda a RTP, em comunicado.