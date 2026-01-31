Euromilhões: Segundo prémio sai em Portugal

31 jan, 2026 - 01:28 • Redação
Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026.
O "sortudo" vai receber 289 mil euros, menos 20% em impostos.
O primeiro prémio, no valor de 123 milhões de euros, saiu fora de Portugal.
A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 14 - 18 - 31- 35 - 46 e pelas estrelas 7 e 11.
O M1lhão também foi sorteado esta sexta-feira. O código vencedor é o DXC 35552.