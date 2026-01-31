Novo "berço" de dinossauros descoberto na África do Sul

A África Austral é mundialmente conhecida pelo seu registo fóssil de criaturas que viveram num passado muito distante, incluindo dinossauros. No entanto, há cerca de 182 milhões de anos, uma enorme erupção de lava cobriu grande parte da paisagem (a bacia interior do Karoo), onde a maioria dos dinossauros vivia. Depois disso, o registo fóssil de dinossauros na região torna-se abruptamente silencioso durante o Período Jurássico (que durou de 201 milhões a 145 milhões de anos atrás).

Duas descobertas recentes e entusiasmantes confirmam, no entanto, que ainda há mais para descobrir sobre os dinossauros que viveram no sul de África muito depois desses fluxos de lava.

Em primeiro lugar, em 2025 foram identificadas pegadas de dinossauros com cerca de 140 milhões de anos numa zona remota da costa da província do Cabo Ocidental, na África do Sul. Estas foram as primeiras a ser encontradas na região provenientes desse período geológico (o Cretácico, de 145 milhões a 66 milhões de anos atrás).

Agora, encontrámos mais.

O nosso trabalho como equipa de icnólogos (especialistas no estudo de pegadas e vestígios fósseis) leva-nos frequentemente à zona de Knysna, na costa do Cabo Ocidental, onde investigamos pegadas em eolianitos costeiros (dunas de areia cimentadas) com idades entre 50 000 e 400 000 anos.

Durante uma dessas visitas, no início de 2025, decidimos visitar um pequeno afloramento rochoso formado no início do Período Cretáceo. É o único local nas imediações onde rochas desta idade estão expostas, sendo que grande parte fica submersa durante a maré alta. Pensámos que talvez tivéssemos a sorte de encontrar um dente de terópode (dinossauro), como o que foi descoberto nessas rochas por um rapaz de 13 anos em 2017.

Ficámos agradavelmente surpreendidos quando, em vez disso, Linda Helm, um dos membros do nosso grupo, nos disse com grande entusiasmo que tinha encontrado pegadas de dinossauros. Uma análise mais detalhada dos depósitos revelou mais de duas dezenas de pegadas prováveis.

Este afloramento da chamada Formação Brenton é diminuto, com não mais de 40 metros de comprimento e cinco metros de largura, com falésias que se elevam da praia até um máximo de cinco metros. Encontrar dezenas de pegadas numa área tão pequena sugere uma presença considerável de dinossauros na região durante o Cretáceo.

No nosso estudo estimamos que estas pegadas tenham 132 milhões de anos, o que as torna as pegadas de dinossauros mais recentes conhecidas no sul de África (50 milhões de anos mais recentes do que as mais jovens anteriormente identificadas na bacia do Karoo). Constituem o segundo registo de pegadas de dinossauros do Cretáceo na África do Sul e o segundo registo na província do Cabo Ocidental. Algumas ocorrem em superfícies rochosas, enquanto outras aparecem em perfil nas falésias.

Tesouros fósseis de dinossauros

A África Austral possui uma grande riqueza de pegadas e vestígios de vertebrados da Era Mesozóica (a “Era dos Dinossauros”, de 252 milhões a 66 milhões de anos atrás, incluindo o Jurássico) na bacia do Karoo – uma vasta bacia interior preenchida por espessas camadas de depósitos sedimentares.

As pegadas de dinossauros dos períodos Triássico e Jurássico são abundantes no Lesoto e nas áreas circundantes das províncias do Estado Livre e do Cabo Oriental, na África do Sul.

No entanto, enormes quantidades de lava, atualmente designadas por Grupo Drakensberg, cobriram esses depósitos com pegadas, como resultado de erupções em larga escala. Alguns dinossauros parecem ter sobrevivido brevemente aos efeitos iniciais dos fluxos de lava e terão estado entre os últimos vertebrados a habitar a bacia do Karoo.

Mais tarde, quando o supercontinente Gondwana se fragmentou no final do Jurássico e no início do Cretáceo, formaram-se depósitos terrestres cretácicos limitados em bacias de rifte no que são hoje as províncias do Cabo Ocidental e do Cabo Oriental.

Fósseis corporais de dinossauros foram identificados nesses depósitos, sobretudo no Cabo Oriental. Incluem o primeiro dinossauro identificado no hemisfério sul, atualmente reconhecido como um estegossauro, bem como saurópodes, um celurosauriano e crias e juvenis de iguanodontídeos.

Os únicos exemplos de material esquelético de dinossauros provenientes do Cabo Ocidental são alguns dentes isolados de saurópodes, ossos desarticulados de um provável saurópode e dois casos da zona de Knysna: o dente de terópode mencionado anteriormente e uma parte de uma tíbia.

Mas agora estamos à procura das suas pegadas.

Dinossauros de Knysna

As pegadas que encontrámos em Knysna situam-se na actual zona intertidal, onde a maré alta cobre a maioria delas duas vezes por dia.

É difícil imaginar um cenário mais diferente, há 132 milhões de anos, do que a costa espetacular, o magnífico estuário e o intenso desenvolvimento humano que encontramos hoje. No início do Cretáceo, muitos dinossauros seriam visíveis na área, talvez habitando canais de maré ou barras de deposição (praias fluviais). A vegetação também seria muito diferente da actual.

As pegadas da Formação Brenton foram deixadas por terópodes, possivelmente ornitópodes (ambos bípedes, caminhando sobre duas patas), e possivelmente saurópodes (dinossauros gigantes com pescoços e caudas muito longos, que se deslocavam sobre quatro patas). Os terópodes eram carnívoros, enquanto os ornitópodes e os saurópodes eram herbívoros.

Por vezes é difícil distinguir pegadas de terópodes das de ornitópodes. As pegadas de saurópodes são maiores e nem sempre apresentam impressões digitais bem definidas, o que também pode dificultar a sua identificação com confiança.

Na maioria dos casos, optámos por não “sobre-interpretar” que tipos de dinossauros fizeram determinadas pegadas, pois estas simplesmente não são suficientemente claras. O nosso artigo científico pretende apenas documentar que as pegadas de dinossauros desta idade são relativamente abundantes na Formação Brenton.

O facto de pegadas de dinossauros do início do Cretácico terem agora sido identificadas tanto na Formação Robberg como na Formação Brenton sugere que mais poderão ser encontradas se forem realizadas prospecções nos locais adequados. Existem vários outros afloramentos de rochas cretácicas não marinhas no Cabo Ocidental e no Cabo Oriental. A exploração sistemática destes depósitos é agora indicada, com a esperança de que, para além de mais material esquelético de dinossauros, sejam identificadas mais pegadas de dinossauros (e potencialmente de outros vertebrados).

Mark G. Dixon e Fred van Berkel, do African Centre for Coastal Palaeoscience, da Universidade Nelson Mandela, contribuíram para esta investigação.