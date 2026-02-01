Ouvir
Totoloto: veja a chave vencedora deste sábado

01 fev, 2026 - 00:36 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 4,2 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 31 de janeiro de 2026, é composta pelos números 10 - 21 - 30- 37 - 49 + Número da Sorte 8.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 4,2 milhões de euros.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

