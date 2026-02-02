Bad Bunny faz história ao vencer Grammy de Álbum do Ano com disco em espanhol

02 fev, 2026 - 09:03 • Lusa
Bad Bunny fez história ao vencer o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”, a primeira vez que um álbum totalmente em espanhol foi considerado o melhor pela Academia de Artes e Ciências de Gravação.
“Porto Rico, acreditem em mim quando vos digo que somos muito maiores que 3,5 milhões”, disse Bad Bunny, no discurso de vitória, em espanhol. “Não há nada que não possamos conseguir”, continuou o artista, agradecendo a todas as pessoas que acreditaram nele.
Bad Bunny disse apenas uma frase em inglês, dedicando o prémio “a todas as pessoas que tiveram de deixar a sua pátria para seguirem os seus sonhos”.
Antes, o cantor porto-riquenho já tinha criticado a agência de imigração do Presidente norte-americano Donald Trump dizendo “fora com o ICE”, quando ganhou o Grammy de melhor Música Urbana pelo mesmo trabalho.
Outro grande vencedor foi Kendrick Lamar, que chegou à Crypto.com Arena, em Los Angeles, como o mais nomeado da noite com nove indicações. Lamar levou cinco estatuetas para casa, incluindo Gravação do Ano por “luther” e Melhor Álbum Rap por “GNX”.
A Melhor Atuação Pop a solo foi “Messy”, de Lola Young, a Artista Revelação foi Olivia Dean e Lady Gaga venceu Melhor Álbum Pop Vocal por “Mayhem”.
“Todas as vezes que estou aqui sinto que tenho de me beliscar”, disse Lady Gaga, muito emocionada, agradecendo à equipa que trabalhou com ela e deixando conselhos a quem sonha com uma carreira na música.
“Incentivo-vos a lutarem sempre pelas vossas ideias, pelas vossas músicas, por vós próprios como produtores”, disse Gaga. “Acredito na disciplina e no trabalho árduo”, afirmou também, antes de dirigir palavras de amor ao seu noivo, o empresário Michael Polansky.
Os The Cure venceram o primeiro Grammy, depois de mais de 50 anos de Carreira por "Melhor Álbum de Música Alternativa".
Outra primeira vez foi a de "Golden, canção do filme "KPop Demon Hunters". É o primeiro tema do género kpop a ser premiado nos Grammys.
Já Caetano Veloso e Maria Bethânia venceramm o Grammy de "Melhor Álbum de Música Global".
A Melhor Canção do Ano foi para Billie Eilish, com “Wildflower”, que aproveitou o discurso para defender os imigrantes e denunciar o ICE. “Ninguém é ilegal numa terra roubada”, declarou a cantora.
Na passadeira vermelha, vários artistas usaram pins onde se lia "ICE out", incluindo Justin Bieber.
Na 68.ª cerimónia dos prémios Grammy houve também um vencedor português: o guitarrista Nuno Bettencourt levou para casa o gramofone pela atuação em “Changes (Live from Villa Park)/ Back to the Beginning”, em julho de 2025, juntamente com Yungblud, Frank Bello, Adam Wakeman e II.