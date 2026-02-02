Chefe José Avillez e restaurante Ocean no topo dos prémios de gastronomia Mesa Marcada

O chefe português José Avillez e o restaurante Ocean (Algarve, duas estrelas Michelin) lideram os prémios atribuídos pelo blogue de gastronomia Mesa Marcada, na 17.ª edição, marcada pela maior presença feminina de sempre entre os premiados.

Na edição de 2025, cujos prémios foram entregues esta segunda-feira numa cerimónia no Centro de Congressos do Estoril, José Avillez - chef de restaurantes distinguidos com estrelas Michelin como o Belcanto (Lisboa, duas), o Encanto (Lisboa, uma) e Tasca (Dubai, uma) - sobe uma posição para o topo da lista de chefes de cozinha, seguindo-se-lhe Hans Neuner (restaurante Ocean, duas estrelas) e Nuno Mendes (Cozinha das Flores, Porto, e Santa Joana, Lisboa).

Já o Ocean (Porches, Algarve) surge em primeiro lugar na lista dos melhores restaurantes, seguido do Belcanto e do Prado (Lisboa).

Segundo o organizador, Miguel Pires, a edição deste ano "fica marcada por vários dados relevantes", desde logo o "regresso de nomes históricos às posições cimeiras dos rankings de restaurantes e de chefes", num ano em que "a leitura das tabelas evidencia também uma renovação significativa em diferentes patamares da classificação, bem como a afirmação de novos projetos e percursos".

A organização destaca ainda que 2025 é "o ano com maior número de mulheres premiadas na história dos Prémios Mesa Marcada".

"Pela primeira vez, há duas mulheres no Top 10 Chefes [Marlene Vieira e Louise Bourrat] , bem como uma presença feminina reforçada no Top 10 Restaurantes, a que se juntam distinções atribuídas em áreas como a pastelaria, os bares, a restauração do dia-a-dia e o comércio alimentar especializado", refere, num comunicado.

Este ano há também uma novidade, a Mesa de Honra, "um mecanismo criado para equilibrar reconhecimento e renovação num prémio com mais de uma década e meia de história", que integra os vencedores de 2024 das categorias Os 10 Restaurantes Preferidos, Os 10 Chefes Preferidos, Mesa Diária, Loja Gastronómica e Evento do Ano, que ficam fora da respetiva votação durante dois anos.

Em 2025, passam a integrar a Mesa de Honra o chef João Rodrigues e o seu restaurante Canalha, Os Papagaios, a Queijaria e o Chefs on Fire.

O prémio especial Cutipol Carreira, já anunciado em dezembro, distinguiu os chefs Luís Baena e Nuno Diniz, pelo "impacto decisivo na evolução da gastronomia portuguesa".