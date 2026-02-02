Ouvir
EuroDreams: saiba qual é a chave vencedora desta segunda-feira

02 fev, 2026 - 20:20 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, é composta pelos números 2 - 7 - 23 - 24 - 32 - 37 e pelo Número de Sonho 3.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

