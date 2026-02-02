José Condessa no Brasil para participar numa série brasileira da Netflix

O ator português José Condessa faz parte do elenco da série brasileira "Os 12 signos de Valentina", atualmente em gravações em São Paulo, Brasil, com estreia prevista ainda para este ano, anunciou esta segunda-feira a plataforma de streaming Netflix.

A série é "uma trama que mistura romance, vingança, autodescoberta e astrologia, pensada para conversar diretamente com o público jovem", refere a plataforma em comunicado.

A história de "Os 12 signos de Valentina" baseia-se num livro da autora Ray Tavares e é protagonizado pela atriz Giovanna Grigio, no papel de uma jovem que decide vingar-se por ter sido traída pelo namorado, culpando ainda "a incompatibilidade astral pelo fim do relacionamento".

A série está já em gravações em "diversos pontos turísticos de São Paulo", e José Condessa está integrado num elenco brasileiro com Jessica Marques, Manu Morelli, Larissa Bocchino, Lucas Leto, Pedro Ottoni, Suzana Pires, Ana Hikari, entre outros.

A produção é da brasileira Boutique Filmes para a Netflix Brasil.