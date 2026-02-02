Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Netflix

José Condessa no Brasil para participar numa série brasileira da Netflix

02 fev, 2026 - 19:43 • Lusa

Série brasileira "Os 12 signos de Valentina" da plataforma Netflix vai contar com a participação do ator português José Condessa. As gravações estão a decorrer em São Paulo, Brasil, e a estreia está planeada para este ano.

A+ / A-

O ator português José Condessa faz parte do elenco da série brasileira "Os 12 signos de Valentina", atualmente em gravações em São Paulo, Brasil, com estreia prevista ainda para este ano, anunciou esta segunda-feira a plataforma de streaming Netflix.

A série é "uma trama que mistura romance, vingança, autodescoberta e astrologia, pensada para conversar diretamente com o público jovem", refere a plataforma em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A história de "Os 12 signos de Valentina" baseia-se num livro da autora Ray Tavares e é protagonizado pela atriz Giovanna Grigio, no papel de uma jovem que decide vingar-se por ter sido traída pelo namorado, culpando ainda "a incompatibilidade astral pelo fim do relacionamento".

A série está já em gravações em "diversos pontos turísticos de São Paulo", e José Condessa está integrado num elenco brasileiro com Jessica Marques, Manu Morelli, Larissa Bocchino, Lucas Leto, Pedro Ottoni, Suzana Pires, Ana Hikari, entre outros.

A produção é da brasileira Boutique Filmes para a Netflix Brasil.

José Condessa aventura-se pela primeira vez na criação de projeto de ficção

festival tribeca lisboa

José Condessa aventura-se pela primeira vez na criação de projeto de ficção

Ator de "Rabo de Peixe" e "Honeyjoon" admite à Ren(...)

José Condessa tem sido um dos atores portugueses mais requisitados para produções internacionais, em particular séries de ficção.

De acordo com a empresa que o agencia, o ator português esteve no elenco da série espanhola "El Problema Final", baseada num livro do escritor Arturo Pérez-Reverte, a estrear-se ainda este ano na Netflix Espanha.

José Condessa, um dos protagonistas da série portuguesa "Rabo de Peixe", pisou os palcos ainda criança, no teatro amador, estudou na Escola Profissional de Teatro de Cascais e estreou-se no Teatro Experimental de Cascais, ambos cofundados pelo encenador Carlos Avilez.

Entrou em várias novelas portuguesas, entre as quais "Bem me Quer" (TVI), e em 2020 estreou-se na novela brasileira "Salve-se quem Puder".

No cinema, José Condessa fez, por exemplo, os filmes portugueses "O som que desce na terra" e "Salgueiro Maia - O Implicado", ambos de Sérgio Graciano, e ainda "Honeyjoon", de Lilian T. Mehrel, e "Estranha Forma de vida", de Pedro Almodóvar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias