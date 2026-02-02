José Condessa no Brasil para participar numa série brasileira da Netflix

02 fev, 2026 - 19:43 • Lusa
O ator português José Condessa faz parte do elenco da série brasileira "Os 12 signos de Valentina", atualmente em gravações em São Paulo, Brasil, com estreia prevista ainda para este ano, anunciou esta segunda-feira a plataforma de streaming Netflix.
A série é "uma trama que mistura romance, vingança, autodescoberta e astrologia, pensada para conversar diretamente com o público jovem", refere a plataforma em comunicado.
A história de "Os 12 signos de Valentina" baseia-se num livro da autora Ray Tavares e é protagonizado pela atriz Giovanna Grigio, no papel de uma jovem que decide vingar-se por ter sido traída pelo namorado, culpando ainda "a incompatibilidade astral pelo fim do relacionamento".
A série está já em gravações em "diversos pontos turísticos de São Paulo", e José Condessa está integrado num elenco brasileiro com Jessica Marques, Manu Morelli, Larissa Bocchino, Lucas Leto, Pedro Ottoni, Suzana Pires, Ana Hikari, entre outros.
A produção é da brasileira Boutique Filmes para a Netflix Brasil.
José Condessa tem sido um dos atores portugueses mais requisitados para produções internacionais, em particular séries de ficção.
De acordo com a empresa que o agencia, o ator português esteve no elenco da série espanhola "El Problema Final", baseada num livro do escritor Arturo Pérez-Reverte, a estrear-se ainda este ano na Netflix Espanha.
José Condessa, um dos protagonistas da série portuguesa "Rabo de Peixe", pisou os palcos ainda criança, no teatro amador, estudou na Escola Profissional de Teatro de Cascais e estreou-se no Teatro Experimental de Cascais, ambos cofundados pelo encenador Carlos Avilez.
Entrou em várias novelas portuguesas, entre as quais "Bem me Quer" (TVI), e em 2020 estreou-se na novela brasileira "Salve-se quem Puder".
No cinema, José Condessa fez, por exemplo, os filmes portugueses "O som que desce na terra" e "Salgueiro Maia - O Implicado", ambos de Sérgio Graciano, e ainda "Honeyjoon", de Lilian T. Mehrel, e "Estranha Forma de vida", de Pedro Almodóvar.