BTS aterram em Portugal e planeiam gravar videoclipe para série "House of the Dragon"

03 fev, 2026 - 23:09 • Catarina Magalhães

Com as mãos livres para acenar, o maior grupo K-Pop do mundo aterrou, de surpresa, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os sete artistas sul-coreanos estão de regresso depois de um hiato de quatro anos devido ao cumprimento obrigatório do serviço militar na Coreia do Sul.

O maior grupo K-Pop do mundo aterrou, de surpresa, no Aeroporto de Humberto Delgado, em Lisboa, na tarde desta terça-feira.

Os BTS, ou Bangtan Boys, anunciaram no início deste ano o seu regresso com o quinto álbum de estúdio "ARIRANG", previsto estrear a 21 de março, com uma digressão mundial no decorrer do verão deste ano, mas sem qualquer data em Portugal.

Com as mãos livres para acenar, os sete artistas sul-coreanos não passaram despercebidos pelos fãs que já sabiam de rumores que circulavam nas redes sociais, poucas horas antes da aterragem.

A própria ANA Aeroportos confirmou a chegada dos jovens cantores a Portugal, com imagens e vídeos da chegada ao aeroporto de Lisboa.

Sabe-se que o objetivo da visita é gravar um videoclipe para "House of Dragon", o spin-off da série "Game of Thrones" ("Guerra dos Tronos", em português), que fará parte da banda-sonora e do novo projeto musical.

Recorde-se que várias partes da série foram gravadas em Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova. "É um país lindo e ótimo para filmagens", reconheceu o argumentista Ryan Condal.

Esta surpresa para os armies portugueses, nomenclatura dos fãs deste grupo, coincide no mesmo dia que o conjunto, formado por Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga e V, anunciou um documentário sobre o regresso do grupo depois de um hiato de quatro anos devido ao cumprimento obrigatório do serviço militar na Coreia do Sul.

A banda BTS estreou-se em 2013 e em 2020 e 2021 foram os artistas mais vendidos em todo o mundo, com seis álbuns e seis singles a alcançarem o primeiro lugar nas tabelas de discos mais vendidos nos Estados Unidos.

