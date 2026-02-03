ChatGPT foi abaixo? OpenAI diz que está a "enfrentar problemas"

O ChatGPT está a "enfrentar problemas" no motor de busca de inteligência artificial (IA) em vários pontos do mundo durante a noite desta terça-feira, como é relatado no site "Downdetector".

Depois de vários comentários nas redes sociais, as falhas dos serviços de pesquisa foram confirmados pela própria empresa de tecnologia OpenAi, num site de atualização de desempenho da plataforma.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A dona do ChatGPT alertou esta terça-feira para os "erros" de conversação, montagem e pesquisa.

"Identificamos que os utilizadores estão a enfrentar um aumento do número de erros nos serviços afetados", lê-se.

Porém, a equipa da grande tecnológica já garantiu que está a "trabalhar numa solução".

Desde que foi lançado no mercado, em novembro de 2022, o ChatGPT soma 1,36 mil milhões de downloads.

