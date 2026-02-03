Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inteligência Artificial

ChatGPT foi abaixo? OpenAI diz que está a "enfrentar problemas"

03 fev, 2026 - 22:29 • Catarina Magalhães

Falhas no motor de pesquisa ChatGPT foram confirmadas pela própria empresa de tecnologia OpenAi, em vários pontos do mundo. A grande tecnológica já garantiu que está a "trabalhar numa solução".

A+ / A-

O ChatGPT está a "enfrentar problemas" no motor de busca de inteligência artificial (IA) em vários pontos do mundo durante a noite desta terça-feira, como é relatado no site "Downdetector".

Depois de vários comentários nas redes sociais, as falhas dos serviços de pesquisa foram confirmados pela própria empresa de tecnologia OpenAi, num site de atualização de desempenho da plataforma.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A dona do ChatGPT alertou esta terça-feira para os "erros" de conversação, montagem e pesquisa.

"Identificamos que os utilizadores estão a enfrentar um aumento do número de erros nos serviços afetados", lê-se.

Porém, a equipa da grande tecnológica já garantiu que está a "trabalhar numa solução".

Desde que foi lançado no mercado, em novembro de 2022, o ChatGPT soma 1,36 mil milhões de downloads.

ChatGPT bate Tik Tok por 200 milhões. App foi descarregada 900 milhões de vezes em 11 meses

Internet

ChatGPT bate Tik Tok por 200 milhões. App foi descarregada 900 milhões de vezes em 11 meses

Números da ferramenta de inteligência artificial t(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias