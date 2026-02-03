"Michael". Saiu o trailer do filme sobre a vida de Michael Jackson

"Michael", o filme que vai retratar a vida de Michael Jackson, lançou o seu trailer oficial esta segunda-feira.

Jaafar Jackson, sobrinho do falecido Rei da Pop, vai encarnar o seu tio, num filme pautado pela caracterização verosímil, que almeja recrear alguns dos momentos e passos mais marcantes do artista.

Realizado por Antoin Fuqua, o filme conta ainda no elenco com os atores Colman Domingo e Nia Long, que fazem os pais de Jackson, assim como Miles Teller enquanto John Branca, advogado e agente do mundo do entretenimento que é, até hoje, um dos donos da marca Michael Jackson.

Músicas clássicas como "Beat It", ou "Billie Jean" não deverão faltar, assim como alguns dos momentos mais polémicos da carreira de Michael Jackson, incluindo as alegações de abuso de menores. A abordagem a este tópico terá provocado problemas à produção, com relatos da imprensa especializada a apontar para a necessidade de mudar o terceiro ato do filme, por retratar uma das alegadas vítimas do artista sem permissão legal.

A produção de "Michael" negou a história, contudo a verdade é que o filme foi adiado e as rodagens da longa-metragem retomaram para 22 dias de filmagens adicionais, mais de um ano depois da produção original.

A filha de Michael Jackson, Paris Jackson, criticou o filme e o que diz ser um foco excessivo em John Branca, que acusa de querer enriquecer à custa desta longa-metragem. A filha do Rei da Pop disse, ainda, que o guião "açucarava" de forma desonesta a vida de Michael Jackson, ainda que acredite que os fãs do artista acabem por gostar.