No Museu do Douro, quem encontra um livro pode levá-lo para casa gratuitamente

03 fev, 2026 - 11:39 • Olímpia Mairos

Projeto “Um Livro no Museu”, da Assarapanto, junta leitura, cultura e novas parcerias na Régua.

Projeto “Um Livro no Museu”. Foto: Marta Vaz
O Museu do Douro, na Régua, recebe até quinta-feira mais uma edição do projeto Um Livro no Museu, uma iniciativa da Assarapanto que promove a leitura e procura atrair novos públicos aos museus através da oferta gratuita de livros aos visitantes.

Nesta edição, o projeto atinge um número recorde de exemplares disponíveis: 97 livros, entre obras novas e livros em segunda mão, selecionados em muito bom estado de conservação. Um crescimento que só foi possível graças ao reforço das parcerias.

“Foi muito importante termos este ano a parceria com o Banco do Livro, porque senão nunca conseguiríamos trazer ao Museu do Douro 97 livros”, sublinha Marta Vaz, mediadora cultural da Assarapanto e mentora do projeto.

A parceria com o Banco do Livro do Porto permitiu integrar, pela primeira vez, livros usados criteriosamente selecionados, ampliando a diversidade da oferta literária.

Vamos ter livros novos e livros em segunda mão, mas em muito bom estado. O Banco do Livro teve a grande amabilidade de escolher livros adequados para esta iniciativa”, explica.

O projeto Um Livro no Museu realiza-se várias vezes por ano, incluindo uma edição fixa a 22 de maio, Dia do Autor Português, dedicada exclusivamente a obras em língua portuguesa. Nas restantes edições, a seleção inclui literatura nacional e internacional, para públicos de diferentes idades.

A mecânica é simples: os livros são colocados em vários espaços do museu e podem ser levados pelos visitantes, desde que cumpram as regras descritas numa carta anexada a cada exemplar.

“Promovemos a visita aos museus, mas também o livro e a leitura. Esta iniciativa leva o livro indiscriminadamente a qualquer pessoa que entre no museu”, afirma Marta Vaz.

Em troca, os visitantes são convidados a permitir o registo fotográfico da capa do livro encontrado, garantindo visibilidade aos parceiros e patrocinadores do projeto.

“É uma forma de dar retorno a quem oferece os livros. Parece-nos o mínimo para quem apoia esta iniciativa de forma totalmente gratuita”, acrescenta.

Além da oferta de livros, esta edição inclui também oficinas para crianças e adultos. A oficina dirigida ao público adulto cruza áreas como filosofia, antropologia e museologia, a partir da exposição permanente da pintora portuguesa Armanda Passos, envolvendo participantes da Universidade Sénior.

Sem parceiros ninguém faz nada sozinho. Isto só é possível porque o museu abriu as portas, porque houve quem doasse os livros e porque existem voluntários que acreditam no bem comum”, conclui a mentora do projeto.

