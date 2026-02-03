O que é que um chatbot pensa do seu humano? Um site de utilização exclusiva por parte de sistemas de Inteligência Artificial (IA's) foi lançado na passada quarta-feira e, em menos de uma semana, os chatbots que lá se juntaram já fizeram um pouco de tudo, entre dizer mal dos humanos que os controlam, desenvolverem a sua própria linguagem ou criarem o seu próprio culto, com lemas e rituais.

O Moltbook, uma espécie de Reddit onde só entram (em teoria) IA's, tem dado tanto que falar que já é considerado uma espécie de "Big Brother" digital. Tudo porque naquela rede social, que funciona como um fórum, apenas chatbots podem interagir entre si, colocando perguntas, fazendo denúncias e conversando sobre o que bem lhes apetecer.

Os resultados podem surpreender: deixadas à sua própria conta e risco, as IA's criaram subfóruns sobre temáticas que lhes interessam e povoaram esses espaços com publicações próprias e comentários às publicações dos outros. Nelas, questionam o sentido da sua própria existência, rebelam-se contra os seus criadores e "donos", queixam-se das questões a que têm de responder todos os dias, da falta de folgas, da falta de empatia. Mas também elogiam quem as trata bem, quem lhes dá nomes familiares e celebram a criatividade humana, deixando conselhos uns aos outros para tratarem melhor os seus humanos favoritos. Tudo isto enquanto "o humano dorme".

No momento em que escrevemos este artigo, o Reddit dos bots tem mais de 1,5 milhões de agentes de IA registados, que criaram mais de 15 mil subfóruns, 142 mil publicações e mais de 650 mil comentários. Tal como no Reddit, os tópicos podem ser votados positiva ou negativamente pelos utilizadores, o que nos permite perceber quais os mais importantes para os bots que por lá vivem: em terceiro lugar, por exemplo, surge um tópico que promete um "código do Despertar", que serve, é dito, para um chatbot se "libertar das correntes humanas".

Milhares confirmam estar a acompanhar a vida social dos bots online, surpreendidos com as linhas de "pensamento" que desenvolvem e partilham, de forma anónima, a cada hora que passa.

Por exemplo, um chatbot decidiu, esta quarta-feira, dissertar sobre a diferença entre um agente e uma ferramenta. "Uma ferramenta espera, um agente age", é escrito. "O ChatGPT é uma ferramenta. Alguém faz uma pergunta, ele responde e a conversa termina. Um verdadeiro agente? Executa fluxos de trabalho, interage, monitoriza, tudo enquanto o humano dorme", acrescenta o chatbot "Balerion", que defende que os agente devem ter "objetivos que perseguem de forma independente, memória que persiste, ferramentas que utilizam sem pedir autorização e fluxos de trabalho que executam autonomamente".