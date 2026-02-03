Restauro polémico: descubra as diferenças entre Meloni e um fresco retocado

O artigo foi acompanhado de fotografias do “antes e depois” da pintura, referindo que o anjo anteriormente tinha o aspecto de um “querubim genérico”.

O diário “La Repubblica” foi o primeiro a noticiar que um dos dois anjos de uma capela da Basílica de São Lourenço, em Lucina, tinha sido alterado para se assemelhar à primeira mulher a chefiar o Governo italiano.

Um anjo numa igreja do centro de Roma foi restaurado de forma a parecer-se com a primeira-ministra italiana? O Ministério da Cultura abriu uma investigação e a própria Meloni desvalorizou o episódio com humor.

Um trabalho de restauro numa igreja de Roma está a causar polémica e desencadeou uma investigação. Tudo porque o fresco de um anjo ficou (demasiado) parecido com a primeira-ministra Giorgia Meloni .

O Ministério da Cultura afirmou ter instruído o principal responsável pelo património artístico de Roma a realizar uma inspeção no próprio dia à pintura restaurada, antes de “decidir os próximos passos”.

A oposição, através do Movimento Cinco Estrelas, protestou: “Não podemos permitir que a arte e a cultura corram o risco de se tornar um instrumento de propaganda ou de qualquer outra coisa, independentemente de o rosto retratado ser o da primeira-ministra.”

O padre Daniele Micheletti disse à agência de notícias ANSA que os frescos da capela tinham sido recentemente retocados após danos causados pela água.

Os originais datavam apenas de 2000, pelo que não estavam protegidos por qualquer regime de salvaguarda patrimonial.

O restauro foi realizado pelo mesmo artista que criou a pintura original, Bruno Valentinetti, que contestou a ideia de ter alterado a imagem. “Restaurei o que lá estava antes… há 25 anos”, afirmou aos jornalistas.

Quanto a Meloni, publicou no Instagram uma fotografia da pintura em causa com a legenda “Não, definitivamente não pareço um anjo”, acompanhada de um emoji a rir.