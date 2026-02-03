Ouvir
Shaggy é a nova confirmação do Rock in Rio para 27 de junho

03 fev, 2026 - 17:00 • João Malheiro

Artista junta-se a Rod Stewart e Cyndi Lauper no Palco Mundo.

Shaggy vai juntar-se ao "Legends Day" do Rock in Rio Lisboa deste ano.

O artista é a mais recente confirmação do festival e vai atuar no Palco Mundo a 27 de junho, dia em que também vão lá estar Rod Stewart, Cyndi Lauper e 4 Non Blondes. Xutos & Pontapés também estão anunciados para este dia.

A confirmação de Shaggy segue-se na intenção do Rock in Rio ter um dia que celebre artistas marcantes das últimas décadas. Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, o músico é das maiores referências do reggae e do dancehall.

Um concerto em que "Angel", "It Wasn't Me" e "Boombastic" serão algumas das canções mais aguardadas do dia.

O festival já tinha divulgado, igualmente, os nomes de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA para o primeiro dia do evento do próximo ano, a 20 de junho, sábado.

No dia seguinte, a 21 de junho, domingo, vão pisar o Palco Mundo os Linkin Park que foram, de resto, a primeira confirmação de todas para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano. No mesmo dia, também vão atuar Cypress Hill, Kaiser Chiefs e Grandson.

O último dia de cartaz, a 28 de junho, domingo, ainda não conta com nenhum artista no Palco Mundo, mas sabemos que Carlão marcará presença no Palco Music Valley, para apresentar o seu novo disco.

