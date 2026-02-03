Ouvir
Três podcasts Renascença nomeados para os Prémios PODES

03 fev, 2026 - 20:42 • Redação

“O Retorno das Três Irmãs”, “Lhéngua de Fuora” e “Watch Party” na corrida nas categorias Narrativa, Rádio e Cinema e Televisão, respetivamente.

Os podcasts da Renascença “O Retorno das Três Irmãs”, “Lhéngua de Fuora” e “Watch Party” estão nomeados para os Prémios PODES, foi esta terça-feira anunciado.

“O Retorno das Três Irmãs” está na corrida ao melhor podcast do ano na categoria Narrativa. Em cinco episódios, o trabalho dos jornalistas Catarina Santos, Lara Castro e Fábio Monteiro conta a saga de meio milhão de portugueses que fugiram das antigas colónias há 50 anos.

O podcast “Lhéngua de Fuora”, da jornalista Lara Castro, foi nomeado na categoria Rádio. É dedicado ao Mirandês, que tem o estatuto de língua oficial em Portugal.

“Watch Party”, o podcast de cultura pop da Renascença com assinatura de Inês Braga Sampaio, João Malheiro e Daniela Espírito Santo, está na corrida ao prémio na seção Cinema e Televisão.

A 7.ª edição do Festival de Podcasts PODES realiza-se no domingo, 8 de fevereiro, na Casa do Comum, em Lisboa.

