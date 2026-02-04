Concerto solidário angaria ajuda para a região centro

Um concerto, numa noite que reúne vários artistas, entre eles cinco que têm forte ligação à região centro do país atingida pela depressão Kristin vai angariar verbas para ajudar quem perdeu tudo.

“Amor ao Centro” é o nome da iniciativa que decorre dia 11 de fevereiro na Casa Capitão, em Lisboa e que vai juntar em palco Ana Lua Caiano, Ana Mariano, Beatriz Pessoa, Bia Maria, INÊS APENAS, IOLANDA, Jasmim, Joana Espadinha, João Maia Ferreira, JÜRA, Lura, Mães Solteiras, Marisa Liz, Mike El Nite, Surma e xtinto, além de DJ sets dos membros de Bateu Matou.

Alguns dos artistas viram amigos e famílias afetados pelo mau tempo, “o que torna a causa particularmente próxima e íntima”, explica em comunicado a produtora O Colectivo enviado à Renascença.

A ideia é que o valor do bilhete de 20 euros reverta na totalidade para duas associações locais que estão a prestar ajuda. Mas os artistas querem também fazer um apelo à mobilização.

“Estaremos também a mobilizar-nos nos dias seguintes para apoiar os populares das aldeias e localidades mais afetadas”, dizem os artistas no comunicado que assim pedem a ação de todos os que se queiram voluntariar para ajudar.