Concerto solidário angaria ajuda para a região centro

04 fev, 2026 - 14:21 • Maria João Costa

“Amor ao Centro” é o nome do espetáculo que dia 11 de fevereiro sobe ao palco da Casa Capitão, em Lisboa. Com bilhetes no valor de 20 euros pretende angariar verbas para ajudar a região afetada pela depressão Kristin. Marisa Liz, Ana Lua Caiano, Lura e Joana Espadinha são alguns dos artistas que participam

Um concerto, numa noite que reúne vários artistas, entre eles cinco que têm forte ligação à região centro do país atingida pela depressão Kristin vai angariar verbas para ajudar quem perdeu tudo.

Amor ao Centro” é o nome da iniciativa que decorre dia 11 de fevereiro na Casa Capitão, em Lisboa e que vai juntar em palco Ana Lua Caiano, Ana Mariano, Beatriz Pessoa, Bia Maria, INÊS APENAS, IOLANDA, Jasmim, Joana Espadinha, João Maia Ferreira, JÜRA, Lura, Mães Solteiras, Marisa Liz, Mike El Nite, Surma e xtinto, além de DJ sets dos membros de Bateu Matou.

Alguns dos artistas viram amigos e famílias afetados pelo mau tempo, “o que torna a causa particularmente próxima e íntima”, explica em comunicado a produtora O Colectivo enviado à Renascença.

A ideia é que o valor do bilhete de 20 euros reverta na totalidade para duas associações locais que estão a prestar ajuda. Mas os artistas querem também fazer um apelo à mobilização.

Estaremos também a mobilizar-nos nos dias seguintes para apoiar os populares das aldeias e localidades mais afetadas”, dizem os artistas no comunicado que assim pedem a ação de todos os que se queiram voluntariar para ajudar.

“Dia 11 de fevereiro queremos que a Casa Capitão seja palco para dar voz e ação às necessidades das populações que precisam da nossa ajuda e a música é e será sempre uma forma de chegar mais perto de todos”, referem.

Entre os artistas que participam estão Bia Maria e xtinto de Ourém, INÊS APENAS e Surma da região de Leiria e IOLANDA de Pombal.

O valor da bilheteira e donativos revertem para as associações ATLAS - com sede em Coimbra – que está a atuar nomeadamente nas cidades de Coimbra, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça e Batalha - e Sharing Love - Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que trabalha na região de Ourém.

Os bilhetes já estão disponíveis na DICE.fm. Os artistas comprometem-se com a transparência dos donativos que “serão comunicados através da página de Instagram @amor.ao.centro, onde também estará reunida a informação referente ao concerto”.

