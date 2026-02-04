Espólio de Vasco Granja e estúdios Aardman em destaque no festival Monstra

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra vai ter, em março, uma exposição baseada no espólio do divulgador Vasco Granja, vai assinalar meio século do estúdio britânico Aardman e reforçar a programação para profissionais, anunciou esta terça-feira a organização.

Em comunicado, o festival revelou que acolherá uma exposição com peças e documentos do espólio de Vasco Granja, "figura maior da divulgação do cinema de animação em Portugal" e também da banda desenhada, que morreu em 2009 aos 83 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Olá Vasco Granja! A arte dos amigos do Pai da Pantera Cor-de-Rosa", que abre a 7 de março na Sociedade Nacional de Belas Artes, terá mais de uma centena de desenhos sobre papel e acetato de "grandes nomes da animação internacional", como Zbigniew Czernelecki, Richard Williams, Zlatko Grgic e Norman McLaren.

Este ano, o festival vai celebrar ainda "o humor, a inovação técnica e a influência duradoura" do estúdio de animação britânico Aardman, de onde saíram personagens como Wallace & Gromit, Morph e Ovelha Choné.

Os estúdios foram fundados nos anos 1970 por Peter Lord e Nick Park, com o festival Monstra a considerar o meio século da primeira série, "Morph", realizada em 1976.

Este ano, o festival vai reforçar a programação dedicada aos profissionais do cinema de animação, nomeadamente com a realização do Encontro de Produtores de Animação Ibero-Americanos e Bálticos e com várias "masterclasses".

A 25.ª edição do MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa está marcada de 12 a 22 de março em vários espaços de Lisboa, em particular no Cinema São Jorge.

Fora de Lisboa, o festival associa-se ao recém-inaugurado Museu Nacional da Música, em Mafra, com a instalação interativa permanente "Lugares Invisíveis | MUSEU", do compositor português Carlos Caires e do artista italiano Andrea Tamburrino.

Anteriormente, o festival já tinha anunciado um cine-concerto com o filme "O Pedro e o Lobo", de Suzie Templeton, com a Orquestra de Sopros da Academia de Música de Santa Cecília, na abertura, a 12 de março.

No Museu da Marioneta haverá uma exposição dedicada a um dos maiores estúdios de animação da Letónia, o Animacijas Brigade, a cumprir 60 anos.