Gulbenkian cria fundo de apoio às populações afetadas pelo mau tempo

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou, esta quarta-feira, a criação de um fundo de apoio às populações afetadas pelo mau tempo.

Em comunicado, o Conselho de Administração da Fundação, adianta que irá disponibilizar um fundo no valor de cinco milhões de euros.

Expressando a sua solidariedade com todos os atingidos pela tempestade que assolou o país, a Gulbenkian indica ainda que este valor será articulado com a “Estrutura de Missão para a Reconstrução da região Centro do País” e com as entidades locais.

Na madrugada de 28 de janeiro, ventos que chegaram aos 200 km/hora levaram pela frente postes, telhados, estruturas metálicas, construções inteiras e árvores, muitas árvores. O distrito de Leiria foi o mais fustigado, mas a depressão Kristin arrasou toda a zona centro do continente, da costa ao interior raiano.



A Fundação Calouste Gulbenkian foi criada em 1956. É uma instituição portuguesa de direito privado e utilidade pública, cujos fins estatutários são a Educação, a Ciência, a Beneficência e as Artes. Destina-se, por isso, e como explica a própria fundação, a "melhorar a qualidade de vida das pessoas através das artes, beneficência, ciência e educação".