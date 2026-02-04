"Teoria da Internet Morta". Quantos humanos restam online?

O nome não é novo. Surge em diversos artigos científicos desde o início da década e até já tem direito à sua própria página na Wikipédia. Voltou recentemente à baila, no entanto, graças ao "Moltbook", uma rede social feita exclusivamente para chatbots, que nos colocou a todos a pensar se é possível encher a Internet sem presença humana.

A "Teoria da Internet Morta" (Dead Internet Theory) começou como uma teoria da conspiração em 2016, mas foi ganhando terreno à medida que a inteligência artificial foi tomando conta do nosso dia-a-dia. Com isto, o linguista Adam Aleksic afirma mesmo, numa entrevista à revista Time, que a teoria da internet morta, nome que costumava ser dado a "uma teoria da conspiração lunática e marginal", agora é utilizado para descrever um fenómeno que "está a parecer muito mais real".

A explicação? O conteúdo gerado por IA e bots ultrapassou o conteúdo gerado por humanos na Internet.

Hoje em dia, é praticamente impossível escaparmos a imagens hiper-realistas geradas por IA, que surgem nas nossas redes sociais, muitas vezes com milhares de gostos e comentários. Segundo a teoria da internet morta, não só as imagens são geradas por agentes de IA, como também as contas que as publicam foram criadas e automatizadas por um chatbot, bem como os gostos e comentários que as acompanham.

Ainda corria o ano de 2024 e já se notava a mudança. Nessa altura, escrevia a Reuters, as imagens de IA já começavam a tomar conta dos nossos feeds nas redes sociais, concebidas para gerar engagement (cliques, gostos, comentários) em plataformas como o Facebook, o Instagram ou o TikTok. A teoria vai mais longe: se todo o conteúdo, publicação e feedback são feitos de forma artificial, então pode facilmente ter-se criado um "ciclo vicioso de envolvimento artificial", que dispensa humanos. Estaremos cercados por bots?

Quem ganha com isto?

À primeira vista, a motivação destas contas para gerar interesse pode parecer óbvia: o engagement nas redes sociais leva a receitas publicitárias. Se uma pessoa criar uma conta que receba um envolvimento inflacionado, poderá ganhar uma parte da receita publicitária de organizações de redes sociais como a Meta. O problema surge no tal "ciclo vicioso de envolvimento artificial": um estudo feito o ano passado pela Adalytics, uma empresa de análise de publicidade, encontrou casos de anúncios feitos na Google que acabaram por ser mostrados... aos próprios bots da Google.

Ou seja, a teoria da internet morta pode ser real graças a uma inofensiva tentativa de geração de "engajamento" que dê lucro real a um humano de carne e osso. Mas, e segundo defendia a Reuters na altura, por detrás da superfície inofensiva, pode existir uma "tentativa sofisticada e bem financiada de apoiar regimes autocráticos, atacar os opositores e disseminar propaganda".

Desde então já vimos tal acontecer algumas vezes... Já existem fortes indícios de que as redes sociais estão a ser manipuladas por estes bots insuflados para influenciar a opinião pública com desinformação – e isto já acontece há anos, especialmente durante campanhas eleitorais.

O certo é que, entre as teorias da conspiração e a realidade, estas contas criadas por inteligência artificial vão ganhando seguidores, muitos falsos, alguns reais. E o grande número de seguidores legitima a conta para os utilizadores reais. Pelo caminho, um autêntico exército de contas é criado, com muitos seguidores e muita interação, e o seu conteúdo aparece nos nossos feeds, mesmo quando não os seguimos, ao ponto de até o criador do ChatGPT, Sam Altman, se queixar do assunto.