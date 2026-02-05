Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Anitta atua em Portugal em julho em concerto em nome próprio

05 fev, 2026 - 13:24 • Lusa

O alinhamento irá incluir os "maiores êxitos" da cantora, "com arranjos especialmente concebidos para o espírito de "Os Ensaios da Anitta -- Cosmos", num registo festivo inspirado no Carnaval brasileiro".

A+ / A-

A cantora brasileira Anitta regressa a Portugal em julho, para um concerto em nome próprio no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

"No dia 18 de julho de 2026, o Passeio Marítimo de Algés será palco de um momento inédito na carreira de Anitta. "Os Ensaios da Anitta -- Cosmos", um dos projetos mais emblemáticos da artista, atravessam o atlântico e chegam pela primeira vez a Portugal, para a sua estreia europeia", refere a promotora do espetáculo, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

O espetáculo acontece num palco 360º. Ou seja, com o público a rodear o palco.

O alinhamento irá incluir os "maiores êxitos" da cantora, "com arranjos especialmente concebidos para o espírito de "Os Ensaios da Anitta -- Cosmos", num registo festivo inspirado no Carnaval brasileiro".

"Ensaios da Anitta" são espetáculos que a cantora realiza no Brasil desde 2019 antes do Carnaval, mas também um álbum, editado no final de 2024.

Anitta, citada no comunicado, explicou ter escolhido Portugal para a estreia do espetáculo na Europa "pela proximidade cultural e linguística" que o país tem com o Brasil.

"Os portugueses consomem muito a nossa música e como boa parte do repertório é em português, faz sentido fazermos os Ensaios por lá. Os meus fãs europeus sempre perguntaram quando o projeto atravessaria o Atlântico. Aí esta! Quero ver todo o mundo aproveitando o calor do verão comigo, hein?!", referiu a cantora.

Anitta, voz de temas como "Vai malandra", "Envolver", "Show das poderosas" ou "Gostosin" tornou-se numa das artistas brasileiras com maior projeção internacional.

Ao longo da carreira colaborou com artistas como Pedro Sampaio, J.Balvin, Cardi B, Pabllo Vittar, The Weeknd ou Madonna.

Os bilhetes para o espetáculo de Anitta em Portugal estarão à venda a partir de sábado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias