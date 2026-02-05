Cuca Roseta distinguida com a Ordem das Artes e Letras do Governo francês

A fadista Cuca Roseta foi esta quinta-feira distinguida com o grau de dama da Ordem das Artes e Letras do Governo francês, anunciou a sua promotora.

A cerimónia de entrega das insígnias realizou-se na Embaixada de França, em Lisboa, e na véspera da edição, em formato digital, do novo álbum da fadista, "Douce France".

A distinção, atribuída pelo ministério francês da Cultura, reconhece o contributo da artista para a projeção internacional da cultura.

Totalmente cantado em francês, "Douce France" reúne 11 canções de intérpretes como Charles Aznavour, Charles Trenet, Barbara, Jacques Brel, Gilbert Bécaud e Édith Piaf, incluindo, entre outros temas, "La Vie en Rose" (Piaf/Louiguy), "Douce France" (Trenet), "Dis, Quand Reviendras-tu?" (Barbara), e "Aï, Mourir Pour Toi", que Aznavour compôs para Amália Rodrigues.

O álbum, produzido pela própria Cuca Roseta em parceria com Elio Di Tanna, inclui ainda os temas "L"important, c"est la Rose" (Louis Amade/Bécaud), "Avec Le Temps" (Léo Ferré), "Mais Peut-être Qu"un Jour" (Aznavour/Georges Garvarentz) e "Ne Me Quitte Pas" (Jacques Brel), entre outros.