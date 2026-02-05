Fantasporto 2026 com mais de 100 filmes dos cinco continentes e 31 antestreias

A 46.ª edição do Fantasporto vai exibir cerca de 100 filmes, 31 deles antestreias, oriundos de 29 países dos cinco continentes, um "sinal de reconhecimento" do festival, que se assume como um "ato de resiliência" a partir do Porto. Em declarações à Lusa, os organizadores do festival, que decorre entre 27 de fevereiro e 8 de março e que "nasceu de uma conversa no antigo café Luso", Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira, salientaram o reconhecimento internacional do Fantasporto e lamentaram o "quase abandono e ausência" por parte das entidades públicas nacionais no que a ajudas diz respeito. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Neste momento temos imenso destaque internacional e prova disse é a quantidade de filmes que nos enviaram. Recebemos para seleção cerca de 800 curtas-metragens e 300 longas-metragens de países dos cinco continentes, desde a Mongólia à Austrália, passando pela África do Sul e toda a América Latina", enumerou Beatriz Pacheco Pereira. E continuou: "São filmes recentes, de nomes que são referências mundiais, de novos talentos. O Fantasporto é também uma referência na descoberta de talentos, e a nossa coroa de glória é o facto de termos 31 antestreias na edição deste ano". Mário Dorminsky lamentou, no entanto, o corte nos apoios ao Fantasporto: "Conseguimos isto tudo mesmo depois do corte brutal no financiamento que tivemos. Temos um orçamento muito mais baixo do que no passado e isso também nos limita no futuro". Por isso, assumiu Beatriz Pacheco Pereira, o Fantasporto é mais do que um festival: "É um ato de resiliência no Porto", assumiu.

Para o futuro, além da continuação do festival, que querem ver crescer e "passar às gerações mais novas, mas não sem capital", o casal deixa um desejo em forma de repto: "Gostávamos de trabalhar todo o nosso arquivo. Não queremos um depósito, mas um sítio para preservar o nosso espólio, que é único, que permitisse ser usufruído, visitado, estudado", explicou Mário Dorminsky. Da edição de 2026, ambos realçam as "marcas da realidade" nas películas em exibição, desde o uso e abuso da Inteligência Artificial (IA), havendo filmes totalmente criados por IA, à emigração: "São olhares de modernidade, com mensagens reais", apontou Beatriz Pacheco Pereira. Nesta edição, o regresso em força de Espanha, da América Latina e do cinema asiático e uma retrospetiva de cinema norueguês são marcas fortes, estando ainda entre as novidades uma retrospetiva dedicada ao cinema norueguês, em colaboração com o Norwegian Film Institute e Film Forbundet, numa iniciativa enquadrada no Belt and Road Alliance, projeto do Festival de Xangai do qual o Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto é membro fundador. O Fantasporto leva ao Cinema Batalha títulos como "Don"t Call Me Mama", de Nina Knag, "My Uncle Jens", de Brwa Vahabpour, "Armand", de Halfdan Ullmann Tondel, "Loveable (Ekskling)", de Lilja Ingolfsdottir, "Thelma", de Joachim Trier, "Kitchen Stories", de Bent Hamer, e "What Will People Say", de Iram Haq. Entre as "longas" espanholas destacam-se "Luger", de Bruno Martín, "Bajo Tus Pies", de Cristian Bernard, "Gaua", de Paul Urkijo Alijo, "El Susurro", coprodução com o Uruguai e Argentina realizada por Gustavo Hernández Ibáñez, "No Dejes los Niños Solos", de Emilio Portes, e "Vacío", de Javier Cano Larumbe. Do Oriente chegam obras com particular incidência na República Popular da China e no Japão, em que se destaca o realizador Eiji Uchida, que apresentará no Porto o seu mais recente filme, "Eternals".