"Rei" do TikTok Khaby Lame licencia o seu gémeo digital em negócio milionário

Khaby Lame, o influencer senegalês-italiano que passou de desempregado a estrela do TikTok na pandemia, decidiu autorizar a criação do seu "gémeo digital" gerado por Inteligência Artificial.

O tiktoker comediante (conhecido por não abrir a boca) confidenciou, na abertura da Web Summit 2025 em Lisboa, que raramente utilizava IA, mas agora parece ter cedido aos seus encantos: de acordo com a Fortune, citada pela Reuters, o contrato de venda da sua empresa inclui um "gémeo digital de IA" no negócio e valeu 975 milhões de dólares (mais de 800 milhões de euros).

Khaby começou a publicar vídeos no Tiktok em 2020 quando foi despedido da fábrica onde trabalhava, por causa da pandemia. Neles, aparecia em silêncio a ironizar a maneira como outros influenciadores cumpriam de forma complicada tarefas simples do dia-a-dia. Rapidamente ganhou milhões de fãs e a alcunha de "Charlie Chaplin da Geração Z". Meia dúzia de anos depois, é o criador com mais seguidores no TikTok, angariando já mais de 160 milhões de fãs e acumulando mais de 2,6 mil milhões de "gostos" nas suas publicações. Estava criado um império.

É esse império que agora vende: a sua empresa, a Step Distinctive Limited, era a responsável pela sua marca e atividades comerciais e foi, agora, vendida à Rich Sparkle Holdings, uma sediada em Hong Kong que tem por objetivo deter ações de outras sociedades e controlar a sua gestão. A transação foi, claro está, integralmente feita em ações, avança a Fortune.

"Isto inclui o acesso ao comércio de vídeos curtos e transmissões em direto de Lame, à sua loja do TikTok, a endossos de marcas e produções publicitárias, além do desenvolvimento comercial de um gémeo digital com inteligência artificial, que autoriza a utilização da imagem, voz e comportamento do criador para gerar conteúdo miltilingue, original e com múltiplas versões", é dito no acordo.

A holding espera amealhar quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,4 mil milhões de euros) em vendas anuais. "Esta não é apenas uma aquisição de participação acionista, mas uma revolução no modelo global de comércio eletrónico de conteúdos", escreveu a Rich Sparkle, no mesmo comunicado.

Ganhar dinheiro sem mexer um dedo

Com o contrato que assinou, Lame não precisa sequer de comparecer fisicamente para gravar anúncios publicitários ou participar em sessões fotográficas. Ao licenciar os seus modelos comportamentais, o jovem de 25 anos autoriza a digitalização da sua aparência e gestos para criar um "avatar" que trabalhe por si. Empresas como a Levi's já demonstraram não se importar com isso.

O fenómeno não é novo mas está em crescimento: em 2022, a lenda do golfe Jack Nicklaus fez uma parceria com uma empresa similar para criar um "Digital Jack", em tudo similar à sua versão de carne e osso, mas com apenas 38 anos (Nicklaus tem 86 anos). Outras experiências sucederam-se, mas o sucesso tem sido bastante relativo: a Meta lançou, em 2023, chatbots de IA de celebridades, mas o projeto foi abandonado menos de um ano depois por falta de interesse.

O assunto, de resto, voltou à baila na mesma Web Summit onde esteve presente Khaby, com a criadora da primeira "atriz AI" a defender o seu "monstro de Frankenstein" digital.

No entanto, o acordo da Lame com a Rich Sparkle marca uma das primeiras vezes em que um criador de conteúdos do TikTok licencia a sua marca para se tornar um avatar digital de IA num negócio desta magnitude. A Rich Sparkle aposta que o acordo terá escala global. "As fontes do setor sugerem que esta estrutura se assemelha mais a uma estratégia de plataforma do que a um acordo de rede de influenciadores", afirmou a Rich Sparkle.

Mas nem tudo tem sido fácil para Lame. Em junho do ano passado, o maior tiktoker do mundo foi detido nos EUA pelo ICE, depois de ter "ultrapassado o prazo do seu visto". O influenciador senegalês-italiano foi retido no Aeroporto Internacional Harry Reid e autorizado a sair do país sem ordem de deportação depois de ter chegado aos EUA em abril do ano passado.

Tudo não passou, no entanto, de um pequeno soluço no sucesso do tiktoker que agora se vê na curiosa posição de ser considerado "um dos criadores mais bem pagos da internet" e que passou, assim, de desempregado em celebridade (muito) bem paga em meia dúzia de anos.

